Pour la sortie de crise et le développement du Mali, le mouvement citoyen Sira Kura propose 20 idées. Une journée d’échange autour de ces propositions a eu lieu, ce samedi, à Maeva Palace. C’était en présence de l’ancien Premier ministre Moussa Mara.

–Maliweb.net- «Rassembler au-delà des clivages politiques». C’est le crédo du nouveau mouvement composé depersonnes de divers horizons qui veulent «tracer une nouvelle routepour le Mali ». Pour sortir des crises cycliques Sira Kura préconise sur l’observance de certains principes et l’engagement de profondes réformes dans le fonctionnement de l’Etat. Pour adhérer à Sira Kura, les nouveaux membres doivent juste prendre l’engagement à respecter le Manifeste du mouvement.

Pour un Mali rayonnant, prospère, débout et en paix, Sira Kura propose comme première idée: la «Défense et Intégrité territoriale». Selon Nafing HAGUINE, membre du mouvement, il s’agit de «veiller au respect scrupuleux de la loi de programmation militaire, du statut général des forces armées, de la chaîne de commandement et de l’application des sanctions – Inscrire les choix de commandement dans le cadre d’un plan de carrière objectif et incontestable». Autre idée proposée par Sira Kura et âprement discutée par les participants était l’Education. Pour améliorer la qualité de l’éducation et avoir un nouveau Malien, le mouvement conseille « un ratio de 30 élèves au maximum par classe d’ici 2020 pour le niveau secondaire et 2025 pour le niveau préscolaire et primaire en tenant compte des aspects qualitatifs de l’enseignement».

Au dire des membres de Sira Kura, le Mali est en déclin et la force doit stopper ce déclin. Pour y arriver, le mouvement se donne comme moyen la conquête et l’exercice du pouvoir, avec un Parlement animé des députés «honnêtes, compétentset indépendants». Au niveau du gouvernement, une vingtaine de ministres jeunes et nouveaux dans la gestion des affaires publiques seront choisis pour remettre sur pieds l’Etat.

