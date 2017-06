Au total 250 paniers de denrées et 250 soun tiguè ont été distribués aux fidèles musulmans de ladite mosquée

Très engagée dans le geste de partage, de solidarité et entraide, comme chaque année depuis 6 ans surtout en ce mois béni de Ramadan, la Société Orange Mali une entreprise citoyenne, a encore fait un geste inoubliable. C’est en faveur des fidèles musulmans de la mosquée Cheick Abdourahmane Traoré de Lafiabougou terminus en commune IV du District de Bamako en ce mois béni de Ramadan. Elle vient de respecter sa tradition en distribuant 250 paniers de denrées et 250 sounakari aux fidèles musulmans de ladite mosquée. Chaque panier renferme du lait, du café, du sucre, du jus, du fromage, du thé au citron de luxe, de dattes. Les 250 plats destinés au soun tiguè contenaient chacun du Lipton chaud, de dattes et des croissants. La cérémonie de cette distribution a eu lieu le lundi 19 juin dernier à la Mosquée Abdourahamane Traoré de Lafiabougou terminus, en présence de l’Imam de ladite mosquée, Ibrahim Traoré, accompagné de plusieurs fidèles musulmans majoritairement composés des femmes et des enfants issus des familles défavorisées.

La cérémonie a également enregistré la présence effective de représentant de la société Orange Mali, M. José Saye et autres personnalités.

Cette action entre dans le cadre de son projet de distribution des sounakari aux musulmans dans les mosquées au moment de la rupture intitulé « les soun tiguè d’orange » . Son objectif est d’apporter le soutien de la société aux musulmans dans les mosquées au moment de la rupture de jeun en ce mois béni de ramadan. Cette année l’opération concernera 8 mosquées dans les 6 communes du district de Bamako et de Kati, a expliqué le représentant d’Orange Mali. La société n’est pas à sa première geste dans les actions du genre en faveur des musulmans dans les mosquées au période du ramadan. Depuis de nombreuses années, la société s’est engagée et multiplie des actions de solidarité à l’endroit des musulmans en leur offrant des paniers et des soun tiguè au moment de la rupture de jeune.

Très ravi par ce geste, l’imam de la mosquée, au nom de l’ensemble des fidèles musulmans, a remercié la société Orange Mali. Selon Ibrahim Traoré, ce geste témoigne l’attachement des responsables de la Société Orange Mali de l’islam, ainsi qu’au bien-être des musulmans surtout en cette période de Ramadan. L’imam Ibrahim Traoré a enfin souhaité beaucoup de réussite à la Société Orange dans son travail quotidien.

AMTouré