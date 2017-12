Suite à des allégations persistantes indiquant la remise en cause de l’engagement du « Mouvement une chance à saisir » à soutenir le président de la République, Ibrahim Boubacar KEÏTA, le bureau de coordination national dudit mouvement était sorti, samedi dernier, pour couper court aux rumeurs. C’était dans le cadre d’un point de presse qui a lieu dans la cantine de la FEMAFOOT à l’ACI2000.

L’objectif de cette sortie médiatique du week-end dernier était de couper court aux rumeurs et de réaffirmer son engagement initial envers la première institution de la République, à savoir : œuvrer pour la réalisation des promesses du président Ibrahim Boubacar KEITA, pour l’honneur du Mali et pour le bonheur des Maliens.

Ce point de presse était animé par le président du bureau de coordination national du mouvement, Mamadou DOUMBIA, qui avait à ses côtés, le premier vice-président, Baba DAOU, et le secrétaire général, Adama SOGODOGO, en présence de plusieurs autres membres et sympathisants.

Dans la déclaration lue à la presse par son président Mamadou DOUMBIA, il ressort que : « le bureau de coordination national du Mouvement «UNE CHANCE À SAISIR» a appris avec étonnement et consternation, la remise en cause de son engagement initial envers son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République;

Le bureau de coordination national regrette l’inimitié savamment créée par des dissidents du mouvement entre l’organisation et certains de ses partenaires à la suite d’une part, du changement de dénomination de l’organisation et d’autre part, de la rencontre avec le parti SADI;

Le bureau de coordination national tient à rappeler que le Mouvement «UNE CHANCE A SAISIR», originellement dénommé Mouvement «IBK2012-UNE CHANCE A SAISIR» puis Mouvement «IBK-UNE CHANCE A SAISIR», porté sur ses fonts baptismaux par la volonté d’hommes et de femmes soucieux du devenir du Mali, s’est investi corps et âmes, des années durant, afin de contribuer à l’accession du candidat Ibrahim Boubacar KEITA à la magistrature suprême du pays; pour se faire, seulement animé de la volonté de contribuer à doter le Mali du meilleur président possible, le mouvement n’a bénéficié du soutien ni financier ni matériel de quelle que personne que ce soit;

Le bureau de coordination national rappelle également que, fidèle à l’engagement du mouvement de soutenir et d’accompagner les actions du président en cas de succès en 2013, ses membres se sont mobilisés tout le long du mandat en cours et chaque fois que de besoins pour accueillir, encourager, soutenir, démentir ou riposter lorsque les circonstances le permettaient; en cela, le bureau de coordination national félicite encore une fois ses militantes et militants pour leur engagement constant pour la cause et les missions de l’association;

Le bureau de coordination national reconnait qu’il est aujourd’hui que l’organisation est à la croisée des chemins quant à son engagement à soutenir et à accompagner, selon les moyens en sa possession, les actions et initiatives de son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la république, jusqu’à la fin de son mandat quinquennal;

Le bureau de coordination national réaffirme son profond attachement au respect des Statuts et Règlement intérieur du mouvement qui prévoient la tenue annuelle d’une Conférence nationale au cours de laquelle devront être traitées des questions importantes telles que celles de son engagement à un moment crucial de la vie de la nation malienne (remise en jeu des gouvernails de la gouvernance).

Aussi, le bureau de coordination national du Mouvement «UNE CHANCE À SAISIR» profite-t-il de cette occasion pour demander à ses militantes et militants de rester vigilants et mobilisés derrière les mots d’ordre qui leur parviendront par les canaux officiels.

Et enfin, le Bureau de coordination national du Mouvement «UNE CHANCE À SAISIR» rassure ses partenaires de sa disponibilité, conformément à son engagement et dans la mesure du possible, à œuvrer pour la réalisation des promesses de Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, pour l’honneur du Mali et pour le bonheur des Maliens ».

Par Abdoulaye OUATTARA

Commentaires via Facebook :