Les responsables du mouvement « Espoir IBK 2018 » ont été reçus, hier, par les représentants de la Convention de la majorité présidentielle (CMP) à leur siège à Lafiabougou. Les échanges ont porté sur les objectifs, les missions de l’association et les conditions à réunir pour nouer un partenariat solide entre les deux parties en vue de renforcer leurs soutiens communs au Président IBK pour la visibilité de ses actions.

La délégation du mouvement « Espoir IBK 2018 » était conduite par son président, Amara Bagayoko. Elle a été reçue par trois responsables de la CMP, à savoir Oumar KANE dit Baba, président du parti Concertation Démocratique (CD Sigui kafo » ; Moussa KEITA, président du parti PRTD et Mme Oulématou Harama, représentante du président de la CMP, le Dr Bocary TRETA.

Les échanges entre les deux parties ont porté sur la vie de l’association, notamment ses objectifs, ses missions et surtout les motivations de sa création pour soutenir le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA. Les deux parties ont également discuté sur les possibilités d’un partenariat dans un cadre formel dans l’optique de soutenir IBK.

Le président de l’association « Espoir IBK 2018 » a informé que son mouvement a été lancé officiellement le 30 juillet dernier, au Centre islamique de Bamako devant des milliers de partisans. Il a expliqué que son mouvement avait comme objectif d’accompagner le président de la République afin qu’il puisse briguer son deuxième mandat de façon triomphale. M. BAGAYOKO a rassuré que son mouvement, dont sont membres des milliers de Maliens, mettra tout en œuvre pour la réélection du Président IBK dès le premier tour de la présidentielle de 2018.

Pour ce faire, au nom de son association, a-t-il sollicité, l’accompagnement de la CMP pour étendre l’association au-delà de la ville de Bamako et Kati, à toutes les régions, cercles, communes et village du pays.

Il a déclaré que les raisons qui avaient motivé leur soutien à IBK sont entre autres sa qualité d’homme rassembleur, démocrate et patriote qui fait de lui un exemple à suivre dans un pays comme le nôtre.

« Elu en 2013 à la tête du Mali qui traversait des moments difficiles, sans précédente, IBK s’est attelé à la tâche pour redonner à notre pays sa grandeur et toute sa place sur la scène internationale. Grâce à son sens d’écoute et de dialogue, il a pu obtenir un Accord pour la paix et la réconciliation issu de longues discussions avec des rebelles séparatistes à Alger. Cet préserve l’unité nationale, l’intégrité du territoire du Mali et sa forme laïque et démocratique », a salué le président de l’association Espoir IBK 2018.

Il a noté qu’au-delà de l’amélioration significative des conditions de vie et de travail des Maliens avec l’augmentation des salaires des fonctionnaires de 20 %, IBK a lancé un vaste programme de refondation de notre armée, sans oublier le lancement des infrastructures routières dans plusieurs régions. Des actions qui, selon lui, sont des preuves élégantes que le Président IBK mérite d’être soutenu.

Selon les statistiques que détient le mouvement Espoir IBK 2018, notre pays figure sur la liste des 7 États qui ont atteint les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en réduisant de 50 % le nombre de personnes qui souffrent de la famine.

Après avoir énuméré une série d’actions présidentielles, Amara Bagayoko a félicité le chef de l’État pour sa récente décision de sursoir, en toute responsabilité, à son projet de révision constitutionnelle : « En prenant cette décision, malgré l’importance du projet, dans la consolidation de la démocratie, de la paix et du respect des engagements pris par le Mali, le Président IBK a mis le Mali au-dessus de tout, conformément à son slogan de campagne, le Mali d’abord ». Pour lui, ces actes patriotiques du président sont une leçon de démocratie à tous les Maliens. Un comportement qui conforte davantage sa carrure de leader charismatique, sur qui les Citoyens peuvent compter pour mener le bateau Mali à bon port.

Partant de ce constat, M. Bagayoko a déclaré que son mouvement œuvrera d’arrache-pied pour soutenir les actions du Président IBK durant son mandat tout en l’invitant à achever la mission entamée en se présentant aux élections présidentielles de 2018. Il a rassuré que son l’Association, Espoir IBK 2018, était disposée à travailler avec toutes autres associations ou partis politiques qui partagent sa vision.

Pour leur part, les représentants de la CMP se sont réjouis de l’initiative. Ils ont indiqué que le mouvement Espoir IBK 2018 et la CMP ont la même vision et se battent pour la même cause, à savoir soutenir les actions du président IBK. Au nom de la CMP, ils ont félicité les membres de l’association avant de les inviter à tisser un partenariat formel avec la CMP.

Selon Oumar KANE, ce partenariat permettra à la CMP de mettre son expérience à la disposition du mouvement Espoir IBK 2018. Il a rassuré avoir pris bonne note des doléances exprimées par les leaders du mouvement. Lesquelles doléances seront soumises à la conférence des présidents de la CMP avant d’en donner une suite.

PAR MODIBO KONE