Top Service en partenariat avec Liebling Men a lancé le lundi 5 juin 2017 à Magnambougou, la 2e édition du tournoi Maracana. 36 équipes sont en lice cette année. Le match d’ouverture a opposé FC Ivo à l’équipe Douman Family.

Le mois de ramadan est une occasion pour de nombreux jeunes pour pratiquer le sport après la rupture du jeûne. C’est fort de ce constat que Top Service a initié depuis deux ans cette compétition. Pour aider les jeunes à se divertir pendant le ramadan. “Nous avons choisi le mois de ramadan parce que les jeunes n’ont pas beaucoup d’activités pendant la journée”, expliquera le président de l’organisation du tournoi, Diakaridia Kéita.

Ce type de jeu, se développe maintenant dans notre pays. Il se joue sur une petite surface et met aux prises cinq joueurs de part et d’autre. Le match d’ouverture a opposé FC Ivo à l’équipe Douman Family. Dès l’entame de la rencontre, l’équipe de Douman Family s’est montrée plus déterminée en multipliant les occasions de but dont une sera concrétisée à la 10e minute. La mi-temps est intervenue sur le score de 1-0.

Après la pause, FC Ivo va tenter de revenir à la marque. Malheureusement le score ne changera pas en faveur de Douman Family.

36 équipes sont en compétition cette année pour essayer de remporter le trophée. Selon le président de l’organisation du tournoi spécial Maracana, la finale se jouera une semaine après le ramadan.

Le représentant de la Fédération malienne de Maracaña et disciplines associées, Soumaïla Diarra, a rappelé que le Mali abritera au mois d’octobre la 6e édition de la Coupe d’Afrique de Maracana. Il a encouragé les jeunes à faire toujours la promotion de cette discipline.

“Les jeunes font la promotion d’une discipline qui est peu connue par la population. Mais nous leur demandons de faire un peu d’effort pour s’adapter aux normes internationales. Nous allons les accompagner sur cette lancée”, a-t-il ajouté.

Le parrain de cette deuxième édition, Cheick Oumar Soumano, s’est dit très satisfait du démarrage des activités. Il a salué l’initiative de Top Service. “Le sport est un élément essentiel dans la vie d’un individu”, a-t-il conseillé.

