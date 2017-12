Ce n’est pas dans mes habitudes de critiquer le pouvoir, car je me dis que tout ne peut pas être toujours rose. Je préfère plutôt agir et contribuer à améliorer et à solutionner les problèmes publics. Mais là, il faut que je parle. Nos gouvernants ne pensent pas au peuple Malien meurtri, endetté et affamé. De nos jours, très peu sont ceux qui arrivent à préparer la nourriture deux fois par jour chez eux au Mali.

Comment comprendre que le prix du carburant augmente á une telle allure, pendant que ça baisse ailleurs, sans que rien ne se fasse ou ne se dise? Le pire dans tout ça est que le Malien a, aujourd’hui, tendance à accepter ce sort qui n’est pas le sien.

Où se trouvent la société civile et les défenseurs des droits des consommateurs? Qui est coupable?

N’oubliez pas que ceux qui sont censés défendre nos intérêts reçoivent tous des bons de carburants. Ils ne connaissent même pas souvent le prix du litre. Si on ne dit rien, rien ne va changer, ça va s’empirer. Croyez-moi !

Malien fatigué, Malien affamé

Adama Kouyaté

