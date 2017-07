Les travailleurs des assurances Nsia ont manifesté le jeudi 20 juillet 2017 contre leur Direction en organisant un sit-in de deux heures devant les locaux de la société. Cette manifestation avait pour but de faire pression sur leur Direction pour faire réintégrer Issiaka Traoré, le secrétaire général de leur syndicat, licencié le mardi 18 juillet 2017. Les travailleurs étaient nombreux à faire le pied de grue avec des pancartes installées devant la porte de la société d’assurances Nsia. Et selon Toussaint Komara, le secrétaire administratif, les agents de Nsia sont victimes d’abus de tout genre. Et c’est le licenciement du secrétaire général qui a été la goutte d’eau de trop. Le vase a donc débordé. Il se trouve qu’avant Issiaka Traoré, d’autres travailleurs ont été licenciés. Mais avec ce cas d’Issiaka Traoré, les travailleurs, mobilisés, ont décidé de ne plus se laisser faire car, pour eux, les responsables de Nsia veulent décapiter la tête de leur syndicat afin d’intimider les autres travailleurs. Ce qui, aux dires de Toussaint Komara, ne passera pas. “Les travailleurs sont prêts à tout pour faire réintégrer Issiaka Traoré. Et si les responsables font la sourde oreille, nous demanderons la démission de la Directrice générale et son départ du Mali”, a-t-il averti.

S.DOUMBIA