Nombreux ont été les Maliens à critiquer sans réserve les images des veuves militaires recevant des béliers de la part de la présidence de la République dans le cadre  de la célébration de la fête de Tabaski. L’acte posé juste en guise de solidarité, provient certes d’une bonne foi, mais c’est le contexte et la manière qui ont largement manqué.

La bonne manière voudrait qu’un tel acte soit discrètement posé loin des fanfares et coups de trompettes.  Tel n’a pas été le cas. La cérémonie de donation de moutons aux veuves militaires a été bien médiatisée et passée sur les ondes de la télévision nationale.

Avant, la cellule  de communication de la présidence de la République avait déjà inondé les réseaux sociaux avec des images de l’événement. Sur les clichés, l’on pouvait bien constater deux types de  visages, l’un rayonnait de sourire  alors que l’autre était en sanglots. Les veuves n’ont pas pu retenir leurs larmes.

100 veuves seulement ! C’est le nombre de femmes récipiendaires de ces moutons. Et pourtant, combien d’orphelins de la crise malienne de 2012 à nos jours ? Qu’appelle-t-on les plus démunies chez des femmes qui pleurent toutes la mort de leurs époux.  En clair, et comme dirait l’autre, la facture chèrement signée pour l’achat de ces 100 bêtes pouvait aider à alourdir les caisses des services sociaux des armées qui, ces derniers temps et avec l’appui des ONG, fait dons de matériels scolaires aux enfants des militaires tombés sur le champ de l’honneur.

Le plus traumatisant pour ces veuves, c’est ce moment d’amertume en ce matin de la fête où ce monsieur dans la rue en l’absence du défunt mari,  sera appelé pour abattre la bête.

D.K