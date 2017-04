Bien vrai que Orange Mali nous vole mais sa fondation a investi 4 milliards 500 millions de FCFA dans des projets d’envergures dont près de 800 millions de FCFA pour 2016.

Le rapport d’activités 2016 de la fondation Orange Mali ressort qu’au cours de l’année plus de 800 millions de FCFA ont été investis dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture et de la solidarité. Depuis 2006, la fondation d’entreprise Orange Mali œuvre auprès des autorités, des acteurs sociaux publics et privés, ainsi que des ONGs, pour alléger les souffrances des populations maliennes.

Porte-étendard de l’action citoyenne d’orange Mali, 2016 marque également le 10ème anniversaire de la Fondation Orange Mali.

La fondation a ainsi soutenu, de 2006 à 2016, 451 projets bénéficiant à plus de 100 000 personnes pour un budget de 4,5 milliards de FCFA. Selon les responsables de la fondation, en 2016 plusieurs grands projets ont été réalisés touchant au maximum de bénéficiaires pour un montant de près de 800 millions de FCFA dont plus de 120 millions de FCFA de donations de la fondation Orange France. Les dons en nature d’Orange (broadcast, bonus crédit) ont représenté plus de 800 millions de FCFA. C’est vrai la fondation d’Orange Mali nous aide mais combien de maliens se voient retirer de l’argent sur leur compte, combien de maliens se voient facturer chaque fois.

Mahamane Baba Kounta