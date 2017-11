Le ministre de l’Administration territoriale (MAT), Tieman Hubert Coulibaly, a lancé le mercredi 1er novembre, à Kangaba, la collecte des données biométriques des nouveaux majeurs. A travers cette opération spéciale, il s’agit de corriger les insuffisances constatées au niveau du fichier électoral avant les élections présidentielle et législatives de 2018.

« Comme en 2013, le gouvernement a la forte ambition d’organiser en 2018 des élections présidentielle et législatives sur la base d’un fichier électoral fiable et consensuel ». C’est qu’a annoncé mercredi dernier à Kangaba le ministre de l’Administration territoriale, Tieman Hubert Coulibaly, lors du lancement de l’opération de collecte des données biométriques des nouveaux majeurs.

Cette opération spéciale est la suite logique de la révision des listes électorale qui s’est déroulée entre le 1er et le 31 octobre conformément à l’article 39 de la Constitution. Elle a pour but de collecter les données biométriques des jeunes de 18 à 22 ans afin qu’ils puissent disposer de leurs cartes Nina. Cela permettra de corriger les insuffisances constatées au niveau du fichier électoral avant les élections présidentielles et législatives de 2018.

« Après un examen minutieux du fichier électoral de 2016, il est apparu une insuffisance dans la représentation des jeunes surtout de la tranche d’âge de 18 à 22 ans. Il s’agit en fait des jeunes qui ont été enrôlés pendant le Ravec en 2009, sans leurs données biométriques parce que n’ayant pas encore atteint les 15 ans résolus », a expliqué le ministre de l’Administration territoriale.

Durant un mois, du 1er au 30 novembre 2017, « des équipes mobiles d’agents de collecte des données biométriques seront déployées sur toute l’entendue du territoire national. Elles seront exclusivement chargées de compléter l’enrôlement des jeunes figurant déjà dans la base des données de l’état civil par la collecte de leurs empreintes et leurs photographies faciales. La même opération sera menée au niveau de toutes les missions diplomatiques et consulaires du Mali à l’extérieur », a précisé le chef du département de l’Administration territoriale. Invitant les jeunes de 18 à 22 ans à se soumettre à cette opération, Tieman Hubert Coulibaly a rappelé que la condition sine qua non pour qu’un nouveau majeur figure sur le fichier électoral biométrique est de compléter son enrôlement par la collecte de ses données biométriques.

Pour la réussite de l’opération, Tieman Hubert Coulibaly, a appelé à une mobilisation sociale à hauteur des enjeux. La cérémonie de lancement de l’opération a été marquée par l’enrôlement de la première personne de l’opération sous le regard attentif du ministre de l’Administration territoriale.

Maliki Diallo

