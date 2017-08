Son nom résonne comme un refrain quasiment dans tous les foyers maliens de Paris. Présente dans toutes les manifestations et autres regroupements des maliens à Paris, ainsi que sur les réseaux sociaux on ne parle que de Tiguida.

En effet, Tiguida Diagouraga, dite Ty chérie une malienne installée à Paris depuis plusieurs années.

Aujourd’hui, cette native du quartier Hamdallaye a incontestablement parcouru un long chemin et est devenue une grande militante de la cause Mali. Membre du CDR et de la plateforme « An Tè, A Bana-Touche pas à ma constitution ! », elle est également initiatrice d’un groupe d’infos appelé Mali Infos, qui regroupe des milliers d’adhérents essentiellement composés par les maliens résidant en Europe, aux Etats-Unis, en Afrique et dans d’autres continents.

Très active et engagée dans le combat contre la mauvaise gouvernance et autres dérives du régime d’IBK, notre amazone est donc la cheville ouvrière de toutes les manifestations organisées à Paris contre la révision constitutionnelle. Tiguida est au front !

Ainsi, elle ne rate aucune occasion pour interpeller les ministres et autres officiers maliens, de passage Ă Paris, sur la gestion du pays.

L’amazone mène quotidiennement une forte sensibilisation en France autour de la situation désastreuse du pays. La semaine dernière, elle était en première ligne lors de la visite de Ras Bath dans la capitale française.

Après le succès éclatant de cette visite, Ty chérie planifie encore d’autres manifestations en France.

Dans ce cadre, le samedi 05 août 2017, la plateforme a organisé un grand meeting à la place de la République à Paris. Thème : le projet de révision constitutionnelle et les atteintes à la liberté de la presse au Mali.

Au cours de ce rassemblement le régime IBK était une nouvelle au banc. Mais pour l’amazone Tiguida Diagouraga le combat continue… depuis Paris est debout sur les remparts, afin de défendre la cause du Mali. Chapeau l’héroïne !

C H Sylla

