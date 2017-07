Profitant d’une tribune du r√©seau Trait-d’union, pr√©cis√©ment √† l’occasion d’une conf√©rence-d√©bats organis√©e le jeudi 21 juin 2017 √† la Maison de la presse, Pr Abdoulaye Niang, chercheur/consultant, directeur ex√©cutif du centre S√®n√® d’√©tudes strat√©giques, d√©clarait que “la nouvelle Constitution est une bonne constitution et avec laquelle, les Maliens vont retrouver leur dignit√©”. Tout le contraire de ce qu’il disait 13 jours auparavant, en appelant les populations √† aller massivement voter “Non” pour rejeter cette constitution.

Curieusement, on constate qu’en peu de temps, pr√©cis√©ment en 13 jours d’intervalle, le discours du Professeur Abdoulaye Niang a radicalement chang√© sans que l’on ne sache pourquoi. Mais il lui revenait, personnellement, avant d’appeler les gens √† dire oui √† ce projet de nouvelle constitution, de faire publiquement son mea culpa, s’il s’av√®re qu’il s’√©tait tromp√© en disant le contraire car deux d√©clarations publiques coexistent et se trouvent contradictoire. C’est pourquoi, des responsables de l’opposition pensent bien qu’il a tent√© de noyer le poisson dans l’eau en proc√©dant √† une attaque en r√®gle contre leur personne lors de sa derni√®re sortie au cours de laquelle il √©tait en train de se d√©dire.

En effet, comme nous l’√©crivions dans notre √©dition de vendredi dernier, en faisant le compte rendu de la conf√©rence tenue par le r√©seau “Trait-d’union” √† la Maison de la presse la veille de notre parution, c’est √† dire le jeudi 21 juin, le Pr Abdoulaye Niang, dans son intervention, n’y est pas parti avec le dos de la cuill√®re, notamment en disant √† qui veut l’entendre que la nouvelle constitution est une bonne constitution qui n’est pas venue du n√©ant. Il a m√™me remerci√© les rebelles de Kidal d’avoir provoqu√© la crise du Nord dont la r√©solution va permettre de mettre un terme aux crises cycliques. Et la r√©vision constitutionnelle va permettre la paix. Il n’a pas rat√© les opposants √† la r√©vision constitutionnelle qui ont √©t√© trait√©s de monarques. “Ne croyez pas aux politiques qui d√©noncent cette r√©vision constitutionnelle. Ils nous am√®nent au K. O. et donnent l’occasion √† leurs enfants de maintenir le peuple dans l’esclavage. Etant ressortissant de K√©ni√©ba, K√©ni√©ba est le principal producteur d’or au Mali. Mais √† cause de la fraude, du blanchiment d’argent, K√©ni√©ba n’a rien. Avec la r√©vision constitutionnelle, K√©ni√©ba pourra mettre des climatiseurs dans les toilettes. Dire qu’avec la r√©vision constitutionnelle IBK deviendra monarque est un faux d√©bat. Souma√Įla Ciss√©, Ti√©bl√© Dram√©, Mme Sy sont des monarques. Car avec ils n’accepteront jamais de c√©der leur fauteuil de pr√©sident de parti √† un autre militant. Donc, qu’ils arr√™tent de continuer √† tromper le peuple malien, il faut qu’ils arr√™tent d’animer la galerie. Les leaders de l’opposition sont vides. La nouvelle Constitution est une bonne Constitution et avec laquelle, les Maliens vont retrouver leur dignit√© “ disait-il.

“Les citoyens doivent massivement voter “Non” pour marquer leur rejet de la r√©vision constitutionnelle”

Mais l’on constate que lors d’une interview publi√©e par le quotidien L’Ind√©pendant, dans son √©dition du jeudi (encore un jeudi) 8 juin 2017, Professeur Abdoulaye Niang appelait √† votre massivement “Non” pour rejeter la r√©vision constitutionnelle. En effet, la couleur √©tait annonc√©e d√®s le titre de cet entretien accord√© √† notre confr√®re : “Le Pr Abdoulaye Niang par rapport √† la r√©vision constitutionnelle du Mali : “Les citoyens doivent massivement voter “Non” pour marquer leur rejet de la r√©vision constitutionnelle”.

Dans cet article, on peut lire des propos du Pr suite √† un entretien accord√© au journaliste √† son domicile et qui n’ont souffert d’aucun d√©menti encore moins d’une mise au point. En effet, il est √©crit : “Se r√©f√©rant √† l’article 121 de la constitution du 25 f√©vrier 92 qui stipule que la d√©sob√©issance civile c’est le devoir du citoyen en cas de d√©viation de l’Etat et que la soci√©t√© civile doit intervenir pour prot√©ger la forme r√©publicaine de l’Etat, Abdoulaye Niang r√©v√®le que “ on reconna√ģt comme pouvoir la soci√©t√© civile mais de fa√ßon explicite. Nous avions alors sugg√©r√© de consacr√© un titre (ndlr : √† la Commission des Lois de l’Assembl√©e nationale) √† la soci√©t√© civile et surtout de reconna√ģtre le r√©seau des associations de la d√©fense des droits civils, √©conomiques et socioculturels et le r√©seau africain de coordination de veille statistique et citoyenne, qui vont fonctionner √† l’image de “Y’en a marre” et le “Balai citoyen” afin de veiller √† ce que la forme r√©publicaine de l’Etat soit pr√©serv√©e en tout temps et d’√©viter d’avoir des pr√©sidents “mansa” ; selon le dessein de IBK. Nous avons ensuite pr√©cis√© (ndlr : devant la Commission des Lois) que le moment √©tait mal choisi pour l’amendement simplement en raison de l’article 118 qui dit qu’aucune proc√©dure de r√©vision ne peut √™tre engag√©e ou poursuivie lorsqu’il est port√© atteinte √† l’int√©grit√© du territoire “ (sic).

“On sera devant un roi qui ne va pas survivre”

Et surtout, cerise sur le g√Ęteau, le journaliste de pr√©ciser ceci : “Le Professeur Abdoulye Niang ajoute que la constitution n’√©tant pas un jeu d’int√©r√™t, on pouvait attendre 2020 pour son amendement afin de refl√©ter cette √©volution vers les Etats-Unis du Mali”.

Pis, le journaliste √©crit encore: “Pour lui‚Ķsi on va vers les Etats-Unis du Mali, le S√©nat est une opportunit√©, √† condition, toutefois, que le pr√©sident de la R√©publique n’ait pas le pouvoir de nommer un tiers des conseillers du S√©nat, ” on aurait souhait√© plut√īt qu’un tiers vienne de la soci√©t√© civile, un tiers de la communaut√© des affaires et un tiers de la classe politique. Si on donne un tiers au pr√©sident de la R√©publique, il y a de forts risques de d√©viation comportementale, en raison de l’emprise qu’il aura sur l’Assembl√©e nationale o√Ļ sa coalition est majoritaire et de l’influence et de l’influence qu’il exercera sur le S√©nat. Des probl√®mes de gouvernance vont alors se poser. De ce fait on sera devant un roi qui ne va pas survivre‚Ķ”

“Concernant le vote du r√©f√©rendum, le message qu’il d√©livre aux populations est d’aller voter “Non” pour marquer leur rejet de la r√©vision. Le boycott n’est pas la solution‚Ķ “ Ecrit le journaliste, rapportant les propos du Professeur Abdoulaye Niang.

Comme on le voit, le Pr Abdoulaye Niang qui parle dans cette interview, publi√©e rappelons-le le 8 juin 2017 dans le num√©ro 4252 du journal L’Ind√©pendant, est diff√©rent, radicalement, de celui qui parle lors de la conf√©rence publique organis√©e par le r√©seau “Trait d’union” √† la Maison de la presse, le jeudi 21 juin 2017, soit avec 13 jours d’intervalle.

C’est pourquoi, nombreux sont les lecteurs qui ont not√© ce changement de discours en si peu de temps pour nous interpeller afin que nous puissions v√©rifier si r√©ellement il y a eu ce double-langage qui malheureusement existe, quelle que soit la justification qui lui sera donn√©e plus tard. Et ces m√™mes lecteurs qui suivent de tr√®s pr√®s le Pr Abdoulaye Niang, qu’ils ont connu pertinent dans d’autres sujets, se demandent ce qui a bien pu lui arriver pour commettre cette grossi√®re erreur de communication pour un sujet si important et si sensible que le projet de r√©vision constitutionnelle.

A.B.NIANG