On sait que notre pays est devenu depuis plusieurs années une plaque tournante du trafic de drogues en Afrique de l’Ouest et vers l’Europe. Et ce n’est pas seulement par les régions du Nord que les trafiquants font transiter leurs stocks. Selon les enquêteurs de l’Office central des stupéfiants, le cannabis viendrait aussi du Ghana où il est même cultivé. Dans un communiqué vendredi 6 avril sur le sujet, ils ont révélé que près de trois tonnes de drogue à bord d’un camion-remorque, près de Bamako, viendraient d’Accra.

Selon le colonel-magistrat Adama Tounkara, les trafiquants avaient dissimulé la drogue dans un camion spécialement aménagé et qui faisait semblant de transporter du charbon et du bois de chauffage. C’était la énième saisie du cannabis venant du Ghana où on cultive et on conditionne les stupéfiants dans les villes de Tema, Kumasi et Accra dont les barons traitent avec des complices dans tous les pays de la sous-région qui facilitent le trafic avec des fausses plaques.

Déjà, l’Office central des stupéfiants a déjà arrêté de nombreux trafiquants au Mali et procédé à l’incération de plusieurs tonnes de drogues ces dernières semaines.

M. D.

