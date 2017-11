En qualifiant les magistrats de «corrompus» au cours d’un meeting des Associations pour le Mali (APM), tenu à Koutiala la semaine dernière, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires foncières, Maître Mohamed Ali Bathily a provoqué l’ire et l’indignation du Syndicat autonome de la magistrature (SAM) qui a décidé d’organiser la réplique.

«Si il y a beaucoup de problèmes par rapport au foncier, c’est parce que les magistrats ne font pas les enquêtes selon les normes légales. Un juge qui tranche sans respecter la loi est un poltron. Ce sont eux les ennemies de la nation. Sur cent jugements rendus au Mali, tu trouveras que seulement 10 sont tranchés selon les normes en la matière. Les 90 autres affaires sont rendues par le biais de la concussion ou de la corruption. S’ils ne sont pas contents, ils n’ont qu’à rendre le tablier, car il y a des chômeurs au Mali, capables de les remplacer valablement. Le nombre des juges au Mali ne dépassent pas 600. Que ces poltrons quittent nos tribunaux et laissent la place à nos enfants sortis des facultés de droit ». C’est en substance les propos tenus par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires foncières, Me Mohamed Ali Bathily, à la faveur du meeting des APM, tenu à Koutiala il y a quelques jours. Mais, la réaction des magistrats ne se fera pas attendre. Et c’est dans cette logique qu’une réunion du Comité Directeur du SAM s’est tenue jeudi dernier, au siège dudit syndicat. De source syndicale, il ressort qu’aucune résolution n’a été prise à l’issue de ladite rencontre, car le quorum n’était pas atteint. Qu’à cela ne tienne, un nouveau bras de fer s’annonce entre les magistrats du SAM et le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires foncières, Maître Bathily.

L’on se rappelle que l’atmosphère était déjà très tendue entre Mohamed Ali Bathily et les magistrats maliens. La rupture a été consommée quand ce dernier était ministre de la Justice, Garde des Sceaux. En effet, lors du dernier meeting des APM qu’il dirige, le ministre Bathily a été très critique envers les magistrats. Il dit nourrir de profondes inquiétudes sur la corruption qui gagnerait le milieu judiciaire par ces temps qui courent. Ces propos tenus à Koutiala n’ont pas laissé indifférents les magistrats du SAM qui ont décidé de le rappeler à l’ordre. Certains magistrats du SAM estiment que le ministre Bathily a commis un délit « d’outrage à magistrat » en s’attaquant à leur corporation et en affirmant que tous les magistrats sont corrompus. « Me Mohamed Ali Bathily a manqué de respect à tous les magistrats du Mali qui ont été sidérés à travers ces propos. Nous constatons que chaque jour qui passe, le Ministre Me Mohamed Ali Bathily multiplie des déclarations humiliant le corps de la magistrature et interfère dans le pouvoir judiciaire. Il jette des discrédits sur les magistrats en les qualifiant de corrompus à chaque sortie médiatique et cela depuis qu’il était ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Nous n’allons pas nous laisser faire cette fois-ci », prévient un responsable du SAM.

Selon certaines confidences, le SAM est dans la dynamique d’attirer l’attention des plus hautes autorités du pays sur leur indignation par rapport aux propos tenus par le Ministre Bathily. Notre interlocuteur estime que le Ministre Bathily doit tenir des propos de nature à renforcer l’unité et la cohésion nationales. Il doit, selon lui, éviter de faire des déclarations susceptibles de provoquer ceux qui étaient dans un passé récent accusés par leur ministre de tutelle d’être auteurs de tous les péchés d’Israël. «Nous allons nous mobiliser pour apporter une réponse à la mesure de la provocation», a martelé notre interlocuteur.

Pour terminer, notre source indique qu’une autre réunion se tiendra la semaine prochaine pour prendre des résolutions contre le Ministre Bathily. D’ores et déjà un communiqué d’indignation a été produit ce samedi 4 novembre pour dénoncer l’attitude du Ministre.

Affaire à suivre…

Yattara Ibrahim

