La ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Traoré Oumou Touré depuis sa nomination n’a perdu aucun instant pour rencontrer les femmes du District de Bamako. L’objectif est de faire en sorte que les femmes jouent pleinement leur rôle sur l’Accord pour la paix, la réconciliation et le dialogue pour l’apaisement de l’environnement social. C’était le samedi 24 juin 2017 que la ministre, Traoré Oumou Touré, a rencontré sur le terrain Soleil de Kalaban Coura, en Commune V, les groupements de femmes de ladite Commune.

Lors de cette rencontre, Traoré Oumou Touré, ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, a été accompagnée par plusieurs membres de son cabinet et les chefs des services rattachés à son département. Ont pris également part à cette rencontre, les femmes, les jeunes ainsi que les autorités coutumières et administratives de la commune V.

Le rôle que les femmes jouent dans notre société, sur tous les plans, n’est point à démontrer. C’est pour cette raison que le Gouvernement a toujours sollicité l’accompagnement des femmes pour sortir le pays de l’ornière dans laquelle il se trouve. Dans son allocution, la ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Traoré Oumou Touré, a souligné qu’elle a été mandatée par le président de la République Ibrahim Boubacar Keita et le Gouvernement de rencontrer les femmes pour qu’elles s’évertuent à la mise en place la paix dans leurs familles ainsi que dans notre pays. « Les femmes que nous sommes, nous devons garder allumer la lampe de l’espérance en priant et en travaillant pour la paix, le dialogue social pour un Mali apaisé », a-t-elle dit. Selon elle, dans notre pays tout commence dans la famille. « C’est pourquoi, la famille est et restera le lieu où est née la paix, où la paix se prépare, où les chefs de familles, où les femmes et les enfants, et les autres membres de la cellule familiale se fabriquent une personnalité, une dignité et des alliances de sang », a-t-elle assené. De son point de vue, son département est le creuset de la recherche de la paix parce qu’il regroupe le Chef de famille, sa femme et ses enfants. C’est pour cela qu’elle soutient que son département travaille à ce que notre pays ait besoin de la femme dans sa construction. Selon madame la ministre Traoré Oumou Touré, nous devrons aller ensemble pour intensifier la course vers la paix. « Nous devons saisir la paix à travers le vrai dialogue entre nous-mêmes, avec toutes les personnes importantes dans les domaines de la religion, de la politique et des associations », a-t-elle souligné. Avant de signaler que dans ce sens, nous devons nous engager à faire avancer la paix et la réconciliation, à faire avancer le dialogue social, parce que la femme est au centre de la construction et de la reconstruction du tissu social. « En tant que responsable à différents niveaux de notre société, nous devons faire en sorte que la paix soit de notre responsabilité et de notre recevabilité », a-t-elle conclu.

Après l’intervention de madame la ministre, les représentant des femmes, des jeunes et du chef du quartier ont, à leur tour, salué et remercié la ministre d’avoir pu effectuer le déplacement pour les rencontrer. Pour eux, cette rencontre est une symbolique forte car elle permettra d’exprimer leur point de vue sur les problèmes qui entravent souvent la paix. Ils se sont engagés davantage à travers les interventions du ministre à être les soldats de la paix dans leur famille, leur quartier, leur commune et voire dans le pays entier.

Notons que la ministre Traoré Oumou Touré a donné 3 tonnes de riz et 300 000 francs CFA pour une valeur totale de 1 200 000 de francs CFA aux groupements des femmes.

Seydou Karamoko KONE