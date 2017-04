Décidément, à quoi sert-il de se marier aujourd’hui ? La question est sur toutes les lèvres, notamment dans les milieux des jeunes. La raison est très simple : le phénomène de divorce ne cesse de prendre de l’ampleur. En d’autres termes, le phénomène est aujourd’hui très inquiétant à tel point que les juges qui prononcent les divorces ont très peur. Un seul exemple: une chambre du tribunal de première instance de la Commune V avait 27 dossiers de cas de divorce programmés pour le mercredi dernier, alors qu’il existe deux chambres. Si on se permet de faire un petit calcul, on peut se retrouver à 1 296 divorces par an, soit 108 par mois, rien que pour une chambre. C’est dire que le phénomène est plus qu’inquiétant.

En tout cas, la plupart de ces cas de divorce surviennent à la demande des femmes. Pour cela, elles trouvent toujours des moyens et des arguments souvent moins convaincants: défaut d’entretien, violence physique, éjaculation précoce de leur époux ou encore refus d’accomplir ses obligations. Selon nos informations, les cas de divorce les plus fréquents aujourd’hui concernent généralement des Maliens vivant à l’extérieur. “Auparavant, les femmes ne posaient pas assez de problème quel que soit le temps que leurs époux passaient à l’extérieur. Malheureusement, aujourd’hui les choses ont changé. Elles ne peuvent plus attendre leurs maris. Une année, deux ans, elles commencent à se plaindre. Finalement, elles demandent le divorce” nous a précisé un magistrat.

A.B. HAÏDARA