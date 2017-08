La ville de Kita a vibré ce samedi 12 août au rythme des activités du lancement officiel de la 8ème édition des vacances citoyennes 2017, couplée avec la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Ils sont plus de 10.000 jeunes venant de toutes les régions du pays répartis sur quatre sites à prendre part à ces deux semaines d’activités.

Après Sanankoroba en 2015, Bandiagara en 2016, c’est au tour de la capitale de l’arachide d’abriter la 8è édition des vacances citoyennes. Espace propice pour la construction citoyenne, ces journées d’activités sont aussi perçues comme un véritable cadre d’éducation, de socialisation et de participation des jeunes à la construction nationale. Le thème retenu pour cette année est : « Rôle de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent». Un thème qui reflète les réalités du pays. Pour arriver à bout de ce fléau, le ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne invitera la jeunesse à un sursaut citoyen : « Votre rôle, jeunes du Mali, ne pourra se concrétiser sans la paix et la sécurité. Notre pays fait face à des terroristes et des extrémistes violents qui ont comme entreprise sordide de semer la terreur et la désolation en instrumentalisant malheureusement certains jeunes dans la concrétisation de leurs desseins inavoués. Je voudrais vous inviter à un sursaut citoyen en faisant échec à toutes les tentatives de déstabilisation de notre pays. Qui mieux que vous pourrait constituer un bouclier contre les marchands d’illusions ? ».

La célébration de cette 8è édition coïncide avec l’opérationnalisation du service national des jeunes et la finalisation du processus d’élaboration de la politique nationale de citoyenneté et de civisme. Les activités de la célébration de la journée internationale de la jeunesse couplée avec les vacances citoyennes mobilisent des centaines de jeunes sur les sites de Kita, Toukoto (région de Kayes), Tominian, Mandiakuy (région de Ségou).

Au-delà des activités festives et récréatives, les jeunes auront à apprendre les valeurs d’engagement citoyen, le civisme, le patriotisme à travers des causeries-débats, des séances de formation et de sensibilisation sur les questions d’intérêt national.

Quant à la première dame, Keita Aminata Maïga, marraine de l’édition, après avoir souligné le caractère historique de la commune de Kita, berceau du Kurunkanfuga, réputée pour son esprit de conciliation légendaire, a salué la pertinence du thème : « Il est sans conteste que les jeunes sont à la croisée des chemins. C’est pourquoi vous devez mettre à profit les valeurs enseignées dans les camps et contribuer à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent à travers des actions de sensibilisation sur le terrain».

Le premier responsable du Conseil national des jeunes, Souleymane Satigui Sidibé, a saisi cette occasion pour réitérer au président de la République le soutien de la jeunesse dans ses initiatives pour le développement du pays avant de saluer la collaboration entre les deux parties. Notons que cet évènement a enregistré entre autres la présence des membres du Secrétariat Général et du Cabinet, des Services centraux et organismes personnalisés de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, des autorités administratives, politiques, traditionnelles et coutumières, des populations de Kita

Vacances citoyennes: facteur de brassage inter-jeunes

Abdel Mejide d’Elbechir, président de la commission des jeunes de Taoudéni

Cette rencontre permet entre nous jeunes d’échanger sur beaucoup de choses. Les jeunes sont l’espoir de demain. Tant que la jeunesse ne se donne pas la main, il est difficile d’avoir la paix et le développement durable au Mali.

Yoro Kanté, Diéma (Kayes)

Cet évènement est un acte citoyen qui permet de regrouper toute la jeunesse malienne. Il nous permet de nous connaitre et de tisser des relations.

Ahmed Ag Mohamed (Tombouctou)

Les vacances citoyennes me permettront d’échanger les contacts avec les autres, et de tisser des relations. Quand j’ai eu l’invitation pour venir participer à cet évènement, j’étais tellement content au point que j’avais annulé tous mes autres programmes du mois pour rencontrer mes frères et sœurs d’autres parties du pays et découvrir d’autres régions. Je demande à mes frères Maliens d’ouvrir les yeux et de passer à l’action pour un Mali prospère.

Ousmane Sagara