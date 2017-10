Pour bon nombre de couples, le viagra et divers médicaments utilisés pour remédier aux dysfonctionnements sexuels chez les hommes constituent une solution au problème. En ce qui concerne les relations, certaines personnes ont toutefois constaté les effets secondaires néfastes de ces produits.

Depuis quelques temps, de petites querelles ne cessent d’empoisonner la vie de certains couples à cause des petites pilules bleues. Sur une période de dix ans, le viagra a causé une véritable révolution sexuelle en offrant un traitement aux hommes atteints de troubles de l’érection.

Ces médicaments, qui détendent les muscles du pénis, améliorent la rapidité du débit sanguin, ce qui, au moment de l’excitation, produit une érection. Ainsi, les hommes impuissants peuvent prendre un comprimé et retrouver leur virilité presque sur-le-champ. Si ces médicaments permettent de recouvrer l’appétit sexuel, ils peuvent également, selon certains experts, engendrer des problèmes au sein du couple.

“Beaucoup d’hommes prennent du viagra sans en avertir leurs partenaires, ce qui crée des problèmes de confiance dans le couple”, explique Dr. Adama Maïga, médecin à l’hôpital de Diéma. Il ajoute que les problèmes surviennent lorsque la femme n’est pas consultée.

“Lorsque la femme n’est pas consultée relativement à l’utilisation du médicament, il se peut qu’elle se montre réticente. Il peut y avoir des craintes concernant le médicament et en termes d’intimité retrouvée. Des recherches ont permis de mettre en lumière certains problèmes concernant l’utilisation de ce médicament pour traiter la di-érection, notamment la perte de la spontanéité et le soupçon éventuel d’infidélité”.

Mahamadou Dembélé de l’hôpital de Fana pense que certaines conjointes dont les partenaires prennent ce médicament estiment que la pression est trop forte. “Il en coûte cher par comprimé et beaucoup d’hommes veulent en avoir pour leur argent en ayant plusieurs relations sexuelles, sur un court laps de temps. Sur le plan physique et émotionnel, cette fréquence accrue peut être pénible pour la partenaire”, ajoute-t-il. Il invite les couples à consulter les spécialistes avant de s’engager à prendre ces médicaments qui risquent de leur nuire.

“Les couples qui parviennent à faire un usage bénéfique de ce type de médicaments sont ceux qui discutent des répercussions du regain d’énergie sexuelle sur leur façon d’interagir”, analyse-t-il.

En effet, la femme peut avoir conçu une idée différente de l’intimité, se satisfaisant de l’amitié et de l’affection et ne ressentant plus vraiment le besoin d’avoir des relations sexuelles. Parfois elle permet à l’homme de se dépasser. Ce qui peut amener l’impuissance sexuel chez l’homme.

Mais, contrairement à la croyance populaire, ces médicaments ne sont pas excitants et il est faux de croire que votre partenaire deviendra infidèle en prenant un comprimé. L’infidélité masculine est généralement consécutive à des problèmes de relations dans le couple.

“Je ne comprends pas pourquoi la plupart des hommes ne peuvent pas satisfaire leur épouse. Parfois je mets du viagra dans le Lipton de mon mari et même le repas du soir. Et quand je ne le fais pas, il ne peut pas me satisfaire. Je pense que ce médicament est très efficace et il n’a pas de conséquence”, assure Mme D. S. T.

Adama Diabaté, stagiaire