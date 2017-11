La diffusion de la vidéo de la chaîne CNN relative à la vente des noirs aux enchères en Libye, a suscité une colère noire à travers le monde avec en toile de fond, de nombreuses réactions et condamnations des activistes, des footballeurs, des chanteurs, des défenseurs des droits de l’Homme. Face à la grogne générale et des manifs devant les différentes Ambassades libyennes dans beaucoup de pays notamment le Mali, l’Ambassadeur de la Libye au Mali Zidane Aly Zidane a réagi à travers une conférence de presse tenue vendredi 24 novembre 2017 dans les locaux de l’Ambassade de la Libye au Mali (sise à Hamdalaye Aci).

Des jeunes africains migrants sont vendus comme des esclaves en Libye. L’information a été révélée par une équipe de la chaîne de télévision CNN. La vidéo diffusée qui met en exergue la détérioration des conditions de détention des migrants et réfugiés en Libye, est-elle authentique ? Ne s’agit-il pas d’un montage grotesque de la part de certains responsables européens pour nuire à la Libye ? Voilà autant de questions qui, selon l’Ambassadeur de la Libye au Mali Zidane Aly Zidane, auxquelles les autorités africaines devraient y penser soigneusement. A l’en croire, la maltraitance des noirs encore moins leur vente aux enchères est antérieure à la Lybie. « La Lybie est un pays accueillant qui noue des coopérations bilatérales avec plusieurs pays. Elle ne saura cependant au grand jamais maltraiter, torturer ou vendre des noirs », a-t-il souligné. Avant de lâcher : « Je ne crois pas du tout si la vidéo publiée sur la chaine CNN est authentique. Je crois plutôt à un montage grotesque de la part de certains pays Europens dressés sans réserve contre l’immigration irrégulière, qui cherchent à tout prix à ternir l’image de la Libye ».

En effet, la Lybie est le cordon ombilical reliant l’Afrique à l’Europe, de ce fait, elle enregistre la présence de beaucoup de migrants africains qui cherchent illégalement à traverser la mer, et ce dans des conditions extrêmement dangereuse (à leur risque et péril), pour se rendre à l’Europe. Et selon le diplomate libyen Zidane, certains pays européens dont il n’a pas voulu du tout mentionner les noms veulent empêcher cette traversée méditerranéenne. « Pour y arriver, ils sont prêts à tout. Ils ont d’abord déstabilisé la Libye à cause de son pétrole et maintenant ils veulent y en faire la rusée du monde ; un nommas’ land », a laissé entendre M.Zidane. Avant de révéler : « Certains responsables de l’Europe ont démarché les autorités libyennes actuelles qui travaillent d’arche pied à stabiliser le pays qui traverse de nos jours des moments très difficiles de son histoire. Ils veulent la construction des camps pour migrants dans le désert libyen. Une façon pour eux de lutter contre l’immigration régulière. Les autorités libyennes ont réfuté cette proposition. »

Ce refus expliquerait-il le montage grotesque de cette vidéo qui a fait de la Libye une finassée mondiale ? La réponse du diplomate libyen est on peut plus clair : « je crois que oui. Puisque la Libye ne fera jamais l’abominable pratique inhumaine de traite négrière qui a été abolie depuis des siècles… ». Et M .Zidane d’indiquer : « Depuis la diffusion de la vidéo sur CNN, les autorités Libyennes ont aussitôt ouvert des enquêtes. La Libye est un vaste pays et avec la crise qui secoue actuellement le pays, des zones échappent au contrôle de l’Etat. Eu égard de cela, des individus malintentionnés peuvent exploiter cette situation et se permettre tout ».

A l’issue de cette conférence de presse, le diplomate libyen Zidane Aly Zidane a promis que la lumière sera faite sur cette affaire : « l’image de la Libye est trainée dans la boue à travers le monde. Il n’est pas question qu’on reste silencieux et croiser les bras. Tous ceux qui sont, de loin ou près, mêlés dans cette pratique inhumaine seront démasqués et traduits devant la juste ».

Aliou Agmour

