Associations apolitiques à but non lucratif, l’Association des Pionniers du Mali (APM), et le Conseil national de la jeunesse (CNJ) et la Jeune chambre international sont en train d’être mis en profit par le pouvoir pour passer en force le projet de révision constitutionnelle. Le signal a été donné le dimanche 18 juin dernier par le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta, à la Pyramide du souvenir.

Le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a organisé le dimanche 18 juin 2017, une conférence-débat pour éclairer la lanterne des associations faitières de la jeunesse sur les motifs du projet de révision constitutionnelle.

Le ministre des Droits de l’homme et de la Réforme de l’Etat, Me Kassoum Tapo et l’honorable Moussa Timbiné et Amadou Koïta, conférenciers, ont expliqué tour à tour l’urgence d’aller vers un changement de la loi fondamentale pour renforcer la stabilité. Selon eux, la Constitution du Mali est l’une des plus stables, mais aussi l’une des plus dépassées au monde. La nécessité s’impose de faire un toilettage sur cette loi fondamentale, qui depuis son adoption en 1992, n’a pas subi de changement. La constitution a besoin d’évoluer, de tenir compte de la matière constituante et de répondre aux nouvelles circonstances : l’accord pour la paix, l’exigence de l’Uémoa de créer la Cour des Comptes, expliquent-ils.

Autres aspects importants qui militent en faveur de cette révision constitutionnelle, selon les conférenciers, sont entre autres la fin du nomadisme politique, la possibilité pour la diaspora malienne d’avoir des représentants au niveau du parlement, la création du Sénat.

Des explications qui ont certainement été comprises par les participants. Le chef du département de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta, et l’honorable Moussa Timbiné ont invité l’Association des Pionniers du Mali (APM), le Conseil national de la jeunesse (CNJ) et la Jeune chambre international à adhérer au projet.

Ils ont demandé aux organisations de battre campagne pour faire voter massivement « Oui » le 9 juillet prochain.

Bréhima Sogoba