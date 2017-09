Le soutien aux actions du Président de la République et de son gouvernement reste l’ultime objectif du Mouvement

Les responsables de la Plateforme « Oui An Son Na » étaient face à la presse, le samedi 9 septembre à l’Azalai le grand Hôtel pour annoncer la naissance du mouvement patriotique Arc en ciel en lieu et place de la Plateforme « Oui An Son Na » prématurément enterré avec le sursis par le Président de la République du projet de referendum.

La conférence était animée par le président du mouvement Arc en ciel, Ismael Diallo. Il était accompagné par d’autres camarades du mouvement, notamment son vice-président Mamadou N’Diaye, Youssouf Guindo, Dr Lala Mint Mohamed.

Rappelons que la Plateforme « Oui An Son Na » est un Groupement d’associations et mouvements de soutien aux actions du Président de la République dont l’objectif principal était d’accompagner le Président et son gouvernement à ramener le referendum à terme.

Ismael Diallo a commencé ses propos par un petit rappel sur les raisons de ce changement de nom. Selon Ismael Diallo, c’est suite à leur rencontre avec le Président de la République, le 21 août dernier que les responsables de la Plateforme ont réitéré leur soutien aux actions de ce dernier, même si leur souhait était de mener ce combat jusqu’à terme. C’est pourquoi ils ont profité de cette occasion pour l’informer du changement de nom de Plateforme « Oui An Son Na » en Mouvement Arc en ciel. « Nous avons compris qu’il s’agissait pour le Président de la République, garant de l’unité nationale, d’ouvrir un cadre inclusif des débats autour du projet de loi référendaire. Il est important de rappeler qu’au-delà des vides juridiques dénichés dans la constitution de février 1992, il est apparu nécessaire pour le régime en place de respecter les engagements internationaux»-t-il souligné.

Le président du Mouvement patriotique Arc en ciel a, par ailleurs, tenu à préciser que le combat du mouvement depuis sa naissance reste le Mali et cela reste valable avec le changement de nom.

Son vice-président, Mamadou N’Diaye a pour sa part apporté des précisions en déclarant que le soutien du mouvement Arc en ciel ne se limitera pas à avaliser aveuglement toutes les décisions du Président de la République. « Au contraire, nous serons un mouvement de veille qui entend rassembler les Maliens de toutes les couleurs et de tous bords pour le développement harmonieux de notre pays ».

Pour Youssouf Guindo, un autre responsable du mouvement, la création de Arc en ciel est la preuve vivante que le combat de la Plateforme « Oui An Son Na » n’a pas été vain, car dit-il « nous continuerons à veiller autrement, contrairement à notre concurrent qui n’a existé que le temps du retrait du projet de referendum ».

Mohamed Naman Keita