RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL

Après la classe politique (Majorité et opposition), ce sont les leaders des groupements religieux de notre pays qui ont reçu, ce mercredi 17 janvier 2018, la visite de courtoisie et de prise de contact du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga.

Tour à tour, le chef du Gouvernement a rendu visite au Haut Conseil Islamique du Mali, à l’Archevêché de Bamako et à l’Association des Groupements des Eglises et Missions Protestantes Evangéliques du Mali (AGMPEM).

Du Président du Haut Conseil Islamique(bureau complet du HCI), l’Imam Mahmoud Dicko, au Président du Comité exécutif de l’Association des Groupements des Eglises et Missions Protestantes Evangéliques du Mali (AGMPEM), le délégué général Révérend Docteur Nouh Ag Infa Yattaraen passant par Son imminence le Cardinal Jean Zerbo (entouré des Evêques du Mali) tous ont apprécié la démarche du Premier ministre Maïga. Démarche et approche, qu’ils ont jugé, empruntes de haute respectabilité et de considération à leur endroit.

Le Premier ministre leur a fait part des missions que le Président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta lui a assignées avant de solliciter leurs bénédictions et leur soutien pour l’accomplissement à souhait desdites missions.

En réponse, les leaders des confessions religieuses du Mali ont rassuré le Premier ministre de leur soutien et de leur disponibilité et prieront toujours pour la stabilité et le retour de la sécurité et de la paix au Mali.

Spécifiquement, le président du Comité exécutif de l’Association des Groupements des Eglises et Missions Protestantes Evangéliques du Mali (AGMPEM), le délégué général Révérend Docteur Nouh Ag Infa Yattara a sollicité l’appui du Premier ministre pour l’obtention de passeports diplomatiques pour certains de ses membres aux fins de leur faciliter leurs nombreux voyages ; l’acquisition de parcelles pour la construction de leur siège ; et la reconnaissance d’utilité publique de leur association.

Le Premier ministre a répondu avoir pris bonne note de toutes leurs doléances et a remercié toutes nos autorités religieuses pour leur accueil chaleureux et fraternel.

Par Primature du Mali