Lors de la visite du Président de la République à Mopti où il était allé inaugurer le PC de la Force conjointe du G5 Sahel, une situation de lèse-majesté s’est produite à l’aéroport de Sévaré. Et pour cause, à l’arrivée de la délégation présidentielle, le parking présidentiel était dans l’obscurité totale, mettant le protocole dans le plus grand inconfort. Le fait relève d’un laxisme de la part de la Direction des Aéroports du Mali et de l’ASECNA. Selon nos sources, cette situation a été constatée par le Président de la République lui-même qui aurait demandé des explications. Devant cette situation, toutes les responsabilités doivent être situées. Sinon, comment comprendre que dans ces conditions d’insécurité, la présence du chef de l’Etat soit pris à la légère par les services des Aéroports ?

DK