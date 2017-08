Inédit dans l’histoire du PMU-Mali! Du jeudi 1er septembre 1994 (date de la première course PMU au Mali) au dimanche 13 août 2017, soit en 23 ans, jamais des rapports dûment affichés n’ont été modifiés après. Pourtant, avant-hier, les rapports de la course du jour ont été changés et revus à la baisse à la stupéfaction générale et au grand dam des gagnants après que l’impressionnant tableau lumineux eut affiché des gains alléchants dans l’Ordre et dans le Désordre. Pour plus de détails, prière de consulter les tickets des deux rapports que nous publions.

Comment cela a-t-il pu arriver? Qui a ordonné le changement des rapports alors même que des gagnants “pressés” avaient commencé à vendre leurs tickets? Acte de sabotage ou faute grave? Lequel des deux rapports est le vrai? Erreur ou vol? Dimanche soir, les interrogations fusaient devant le siège du PMU où l’indignation était à son summum. Tout cela dénote du laxisme, du laisser-aller et du désordre sur fond de vols et de détournements qui règnent actuellement au PMU-Mali ou plutôt qui ont refait surface dans cette société. Si les responsables ne prennent gardent, ils risquent de créer des troubles et remous aux conséquences incalculables parce que les courses de chevaux sont devenus un phénomène social au Mali, voire une religion.

La Rédaction