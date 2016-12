Welcome! Log into your account

Notre compatriote Yaya Cissé, qui tend vers sa 5ème année d’incarcération, a toujours clamé son innocence et a appelé les autorités maliennes à l’aider pour que justice soit rendue. Cependant, il n’a jamais bénéficié d’assistance de la part de ces derniers. Le ministre des Maliens de l’Extérieur, Abdrahamane Sylla disait pourtant fièrement devant les élus de la nation :«le Président de la République m’a donné une ferme instruction de me rendre partout où se trouvent les maliens en besoin, pour les soutenir. » Pourtant, il est bien au courant de l’affaire Yaya Cissé et n’a jamais voulu se rendre à son chevet pour ne serait-ce qu’entendre sa version des faits.

