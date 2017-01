La tenue de ce 27e sommet Afrique-France dans notre pays a fait également le buzz sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son commentaire pour apprécier l’organisation de cet événement.

Ladji SECK : « il y a de quoi à être fier »

En confiant l’organisation du sommet Afrique-France à notre pays ; il y allait de l’honneur, de la dignité et de l’image du Mali et non du président IBK comme certaines personnes voulaient le faire croire. Si ce sommet échouait, c’est tout le Mali qui avait échoué. Mais nous avons été à la hauteur de la confiance placée en notre pays et il y a de quoi à être fier.

Cantona : « Il faudra être un vrai egocentrique pour ne pas apprécier ce sommet »

Il faudra être un vrai egocentrique pour ne pas apprécier l’organisation de cet évènement qui a réuni des milliers de personnes sur le sol malien. L’avenir de ce pays dépend de la réussite de cette rencontre, beaucoup de corps diplomatiques du monde entier étaient présents afin de trouver des solutions aux différents préoccupations du continent Africain.

Anonyme : « c’est l’une des plus grands sommets en son genre »

Je ne suis pas un militant RPM, ni un fan d’IBK, mais je suis très fier que notre pays a pu organiser cette rencontre, l’un des plus grands sommets en son genre. Ce qui est important, c’est le retour du Mali dans le giron de la communauté internationale, et notre capacité de diplomatie à convaincre tous ces chefs d’Etats et représentants à fouler le sol malien, étiqueté d’insécurité et d’instabilité. Oui, le sommet Afrique-France n’a toujours rien apporté aux Africains économiquement, mais ce sommet restera longtemps politique et stratagème français dans ses colonies.

AMOCACHI : « C’est le Mali qui gagne »

Je suis vraiment fier de ce grand homme qui est le président IBK. Malgré les sabotages sur la tenue de ce sommet, l’homme a fait son travail comme toujours. Mes félicitations à l’organisation qui a fait un travail remarquable. Les gens qui sont venus dans notre pays vont aller avec une très bonne impression de notre chère patrie. C’est le Mali qui gagne.

L’ENIGMATIQUE : « Il y a eu plus de peur que de mal »

Oui il faut vraiment le dire; le président IBK et le peuple malien peuvent être fiers d’avoir tenu ce pari. L’organisation de ce sommet était un défi lancé à notre pays surtout au plan sécuritaire, mais il y a eu plus de peur que de mal.

Nous pouvons être fiers de nous-mêmes car il n’était vraiment pas évident que nous puissions y arriver et nous y sommes arrivés sans incidents majeurs.

Merci au président IBK et au comité d’organisation d’avoir tenu ce pari et honoré l’engagement de notre pays vis-à-vis de nos hôtes; de nos pays frères.

#Fier d’être Malien#

Malcom X : « C’est la confirmation de l’estime et de la confiance au Mali »

L’organisation de ce sommet chez nous, ici à Bamako la capitale, est la confirmation de l’estime et de la confiance des pays d’Afrique et la France représentés au plus haut niveau par les chefs d’Etats. Lors de ce sommet plusieurs questions ont été débattues entre les participants. La question de Kidal qui tient à cœur tous les maliens était à l’ordre du jour.

Alou Badra Haïdara : « Malgré son âge, le Chef de l’Etat était au fur et au moulin ces derniers jours.»

Sincèrement, je dis Bravo au Président IBK. Vraiment, le Président Ibrahim Boubacar Keïta a relevé le défi de la tenue du 27è Sommet Afrique-France dont les travaux viennent de prendre fin. Le pari de la grande mobilisation des Chefs d’Etat a été atteint. Après ce grand rendez-vous, sincèrement le Président IBK mérite quelques jours pour se reposer. Malgré son âge, le Chef de l’Etat était au fur et au moulin ces derniers jours. Imaginez-vous, accueil du Président Hollande à l’aéroport puis un dîner officiel au Palais de Koulouba jusqu’à 23 h 30 et puis l’ouverture du Sommet le lendemain et toute la journée pour les travaux à huis clos. Avant de s’adresser à la presse tout comme le Président Hollande. Je dis tout simplement Bravo au Président IBK pour cet exercice qui honore tout le peuple malien.