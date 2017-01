Welcome! Log into your account

C’est pourquoi, il essaye toujours d’apporter sa petite pierre dans la construction des différents pays africains. Tout récemment, le ministère de l’Agriculture et la société Railways ont signé une convention de partenariat pour l’aménagement de 35 000 hectares dans la zone de l’Office du Niger. Cela a été rendu possible grâce à IBI Group d’Ibrahim Diawara. Ce jour-là, le ministre Kassoum Dénon lui a rendu un vibrant hommage pour tout ce qu’il fait pour son pays et pour l’Afrique.

You are going to send email to