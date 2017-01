Welcome! Log into your account

Ce fait n’a pas échappé à l’attention des observateurs. Pour l’organisation d’un tel Sommet, notre pays en a organisé en 2005, les autorités font généralement appel aux compétences locales. A cette époque, tous les secteurs de la vie de notre pays ont senti et ressenti les effets du Sommet. En aucun moment, les observateurs n’avaient recueilli de réprobation de la part des agents de sécurité, des chauffeurs et autres.

Le 27 ème du genre s’est tenu dans notre pays, il y a une dizaine de jours. Les thuriféraires du pouvoir ont crié victoire. Et à peine, des scandales surgissent. De véritables casseroles qui alimentent les chroniques. Pendant que des chauffeurs d’officiels se plaignent de leurs traitements, ce sont les éléments de l’excellente fanfare nationale qui s’en sortent avec 2.000 Frs par jour. Or, il se trouve que la location du centre Maïva, situé à Hamdallaye ACI 2.000, dépasserait les 153 millions par jours. Et on a osé faire venir à Bamako un traducteur en longueur de nationalité sénégalaise.

You are going to send email to