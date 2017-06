La Fédération malienne d’athlétisme a organisé, le samedi 3 juin dernier sur la piste d’athlétisme du stade Modibo Keita, la 15ème édition du Meeting Grand Prix de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA). A l’issue de laquelle, les athlètes maliens ont enregistré de grandes performances, notamment avec le nouveau record national de Mamadou Cherif Dia en triple-saut avec 16 mètres 59 et la première place de Kénéfing Traoré en javelot avec un lancer de 47 mètres 66.

Le Meeting Grand Prix CAA est la plus grande compétition de la Confédération africaine d’athlétisme. Cette 15ème édition a regroupé les athlètes de la sous-région. Ils se sont affrontés en finale directe dans les épreuves suivantes : 100m, 200m, 400m et 800 mètres hommes et femmes ; disque hommes ; saut en longueur femmes ; javelot hommes et femmes ; triple-saut hommes. C’est sur l’épreuve de 100 mètres hommes que les finales ont débuté. Elle a été remportée par Arthur Cissé de la Côte d’Ivoire avec 10 secondes 29, suivi de Moulaye Sonko du Sénégal avec un chrono de 10 secondes 34 et enfin la troisième place est revenue à Adama Jamet de la Gambie avec un chrono de 40 secondes 45. Celle des femmes a été remportée par Gina Basse de la Gambie avec un chrono de 11 secondes 75, suivie de Bouele Cicilia du Congo avec 12 secondes 12 et la troisième place est pour Sokhna Cissé du Sénégal avec un chrono de 12 secondes 85. L’épreuve de 200 mètres hommes a été remportée par le même Arthur Cissé de la Côte d’Ivoire avec un chrono de 20 secondes 77, suivi d’Adama Jamet de la Gambie avec 20 secondes 81 et la troisième place est revenue à Moulaye Sonko du Sénégal avec 21 secondes 23.

Celle des femmes a été remportée par Gina Basse de la Gambie avec un chrono de 23 secondes 44, suivie de Bouele Cecilia du Congo avec 23 secondes 82 et la troisième place est pour Djénébou Danté du Mali avec 24 secondes 09.

Pour le javelot femmes, notre compatriote Kénéfing Traoré a battu le record national avec un lancer de 47 mètres 66, suivie d’Adama Sané du Sénégal avec 38 mètres 56 et la troisième place est revenue à Djénéba Diarra du Mali avec 32 mètres 90.

L’épreuve de 400 mètres hommes a été remportée par Ibrahim Mbengue du Sénégal avec un chrono de 49 secondes 11, suivi de Djibrilou Malick Sy du Sénégal avec 49 secondes 18 et la troisième place est occupée par El Hadji Cissé Ndiaye, également du Sénégal, avec 49 secondes 21.

Pour le triple-saut, Mamadou Cherif Dia du Mali a battu son propre record qui était de 16 mètres 55 car pour ce meeting il a effectué un saut de 16 mètres 59. Il est suivi d’Abba Badji du Sénégal avec 16 mètres 09 et la troisième place est revenue à Mamadou Guèye du Sénégal avec 15 mètres 99.

Mahamadou TRAORE