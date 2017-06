Le Stade Modibo Keita de Bamako a abrité le samedi 3 juin 2017, la 15ème édition du Meeting Grand Prix de Bamako de la confédération Africaine d’Athletisme. C’était en présence de la présidente de la Fédération Malienne d’Athletisme, Mme Sangaré Aminata Keita et de nombreux spectateurs.

Faut-il rappeler que c’est sur sollicitation de la fédération malienne d’athlétisme auprès de la confédération africaine d’Athlétisme (CAA), que le Mali a abrité sa 1ère édition du Panafricain Meeting appelée ”Label B” de Bamako le 5 mai 2000 au Stade Modibo Keita, devenu ”Label A” en 2006. Et qui regroupe les meilleurs athlètes africains et certains de la France. Parmi les pays participants cette année nous avons : le Mali, le Sénégal, le Benin, le Bukina Faso, la Cote d’Ivoire, le Niger, la Gambie, le Togo, le Congo et le Zimbabwe.

Ainsi dans le disque homme serie B c’est Djibril Doucouré du (club USFAS) qui est arrivé en tête avec 43m 99, Bouya Keita du (club Real) a occupé la 2ème place avec 39m 70 et la 3ème place a été occupée par Almoustapha Touré avec 32m 04.

Dans le 100m série B Homme, c’est Ibrahima Faraban Doumbia du (club Police) qui est arrivé en tête avec 10’91, Moriba Coulibaly du (club CCK) a occupé la 2ème place avec 11”13 et M’Bark Dicko du (club USFAS) a occupé la 3ème place avec 11”38. Tandis que chez les dames, Bilamba Dembélé du (club AS Police) a occupé la 1ère place avec 11”25, Zeinabou Maiga du (club AS Police) s’est imposée en 2ème position avec 13”29 et Koumba Sidibé du (club RAK) a occupé la 3ème place avec 13”32.

Dans les 100m série A Homme, Arthur Cisse de la Cote d’Ivoire se place en tête avec 10s 29, Moulaye Sonkho du Sénégal en 2ème position avec 10s 34 et la 3ème place a été occupée par Adama Jamet de la Gambie avec 10s 45.

Chez les dames Gina Base de la Gambie s’est imposée à la première place avec 11s 75, Bouele Cecilia du Congo a occupé la deuxième place avec 12s 00 et la troisième place a été occupée par Sockhna R Cisse du Sénégal avec 12s 39.

Dans les 200m série A Homme, Arthur Cisse de la Cote d’Ivoire est arrivé en tête avec 20”77, Adama Jamet de la Gambie 2ème avec 20”86 et Moulaye Sonkho 3ème avec 21”23.

Dans les 400m série A Homme, Ibrahim M’Bengue du Sénégal s’est imposé avec 49”11, Djibrilou Malick Sy 2ème avec 49”18 et 3ème El Hadji Cisse N’Diaye du Sénégal avec 49”21. Tandis que chez les dames Amina Seyni du Niger a décroché la médaille d’or avec 53”04, Nafy Mane du Sénégal se place en 2ème position avec 53”17 et Fama Top 3ème avec 54”04.

Dans les 400m série B Homme, Oumar Sy du (club DAC) s’est placé 1er avec 48”04, 2ème Diakalia Bamba du (club USFAS) avec 48”05 et 3ème Sékou Traoré du (club USFAS) avec 49”73. Tandis que chez les dames Sitan Bouaré du (club USFAS) s’est adjugée la première position avec 59”78, 2ème Safiatou D Konaté du (club CCK) avec 100”45 et 3ème Salimata Cisse du (club RAK) avec 1’02’36.

Dans les 800m Homme série B, Drissa Keita du (club TATA) a occupé la tête avec 1’56’0, 2ème Yaya Diallo du (club USFAS) avec 1’58’2 et 3ème Bakary Sidibé avec 1’58’9.

Et dans les 5000m Homme série B, Bougounon Sanogo du (club USFAS) a occupé le 1ère place avec 16’01’28, 2ème Abdoul Karim Mariko du (club RAK) avec 16’03’59 et 3ème Mahama Diagagnete du (club DEBO) avec 16’07’09.

Dans les poids dames série B, Nakani Coulibaly du (club USFAS) s’est imposée avec 12m 05, Assetou Kassibo du (club USFAS) se place en 2ème position avec 11m 66 et la 3ème place est occupée par Alimatou Traoré du (Stade) avec 10m 32.

Et dans le javelot femme série A, Kénifing Traoré du Mali s’est imposée à la première place avec 47m 76, 2ème Adama Sané du Sénégal avec 38m56 et 3ème Djeneba Diarra du Mali avec 32m 90.

Saut à longueur femmes série A, Sangoné Kandji du Sénégal s’est placée première avec 5m 93, 2ème Yah Soucko Koita du Mali avec 5m 73 et 3ème Issifou Mariam du Benin avec 5m 51.

Dans le Triple Saut Hommes série A, Mamadou Chérif Dia du Mali se place à la première position avec 16m 59, 2ème Abba Badji du Sénégal avec 16m 09 et 3ème Mamadou Gueye du Sénégal avec 15m 99.

Et il faut noter qu’aucun athlète malien n’avait atteint ce record de Mamadou chérif Dia dans le triple saut à longueur et il promet de ne pas s’arrêter là car il était venu spécialement de la France pour ça. Par Safiatou Coulibaly (stagiaire)