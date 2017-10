Le 22 octobre 2017 a eu lieu la première édition du “Drapeau TNT Sat Africa” au terrain de Basket-ball de Médina-coura. L’idée est de faire la promotion de la marque TNT Sat Africa et de rapprocher les populations de la lutte traditionnelle.

Cette 1ere édition a été organisée par l’Association Ecurie de lutte traditionnelle Lions Sports de Bagadadji (ELSB), en partenariat avec TNT Sat Africa, regroupant ainsi les quatre écuries de Bamako. Il s’agit l’écurie de l’Usfas, de Lions Sports de Bagadadji, de Djicoroni-Para et l’écurie de Bagadadji. L’événement était parrainé par le PDG du groupe Africable et TNT Sat Africa, Ismail Sidibé.

Par équipe, les lutteurs de l’Usfas l’ont emporté, suivie de Lions Sports de Bagadadji et l’écurie de Djicoroni Para complète le podium. Le vainqueur a empoché 75 000 F CFA, le deuxième 50 000 F CFA et le troisième 25 000 FCFA.

Dans le grand combat, Adama Fofana alias Etoo a terrassé Aboubacar Cissé dit «Multiprise» et empoché 50 000 F CFA en plus le “Drapeau TNT Sat Africa”.

Le président de l’Association Ecurie de lutte traditionnelle Lions Sports de Bagadadji, Yaya Sacko dit Fah, dira que la lutte est pour les africains et pour nous. “Nous sommes là aujourd’hui pour ne pas oublier la tradition africaine, qu’est la lutte traditionnelle. Nous voulons faire avancer et élargir la lutte traditionnelle dans tout le Mali. Et nous comptons beaucoup sur les autorités pour l’atteinte de cet objectif “, a-t-i déclaré. Il a ensuite remercié le parrain Ismaël Sidibé, PDG du groupe Africable et TNT Sat Africa pour son soutien financier à cette première édition.

La chargée de communication et marketing du TNT Sat Africa, Animata Camara, dira que c’est un devoir pour eux de participer à la promotion de la lutte traditionnelle. En accompagnant l’Association Ecurie de lutte traditionnelle Lions Sports de Bagadadji, c’est atteindre l’un des objectifs du TNT Sat Africa. C’est pour venir en aide à ses lutteurs déterminés pour la promotion de la lutte traditionnelle. “Nous allons continuer avec eux et élargi ce partenariat. Nous voulons rehausser la lutte traditionnelle sur e pan national et international”, a-t-elle souhaité.

Lassa

