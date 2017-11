La 2ème édition du Forum international sur le sport, est prévue du 15, 16 et 17 décembre prochain à Bamako au palais des sports sous le thème « le développement par le sport », l’information a été donnée au cours d’une conférence de presse ce 10 décembre 2016 par ses initiateurs à l’hôtel Radisson blu de Bamako.

-Maliweb.net-Après une première sous le thème de la contribution du développement du sport malien, la deuxième édition du forum international sur le sport (FIS) se déroulera au palais des sports sous le thème « Le développement par le sport » inspiré de la consolidation de la paix dans notre pays selon les explications de ses organisateurs.

Organisé par Agency sport en collaboration avec ses partenaires, cet évènement sportif de grande envergure accueillera 3000 participants, des sportifs de haut niveau notamment 4 sportifs internationaux de haut niveau qui seront au rendez-vous de Bamako. Le forum offre 35 stands et toutes les disciplines sportives seront de la partie outre les internationaux et régionaux attendus, l’ensemble des fédérations sportives du Mali ont signé leur participation pour magnifier la rencontre. Aminata Makou Traoré, la coordinatrice du FIS et directrice générale d’Agency sport qui n’est plus à présenter sur le paysage sportif malien, est une pratiquante d’arts martiaux, médaillée d’Or aux jeux africains en 2011, championne du Mali en Taekondo, elle a en plus remporté une médaille d’argent au championnat du monde de la francophonie, une parenthèse sur le parcours de la coordinatrice du forum qui déclare que le forum est un cadre de réflexion et de challenge pour une meilleure organisation du secteur du sport, sa régulation. De par son expérience, le forum est l’aubaine pour les professionnels du domaine d’améliorer le secteur et surtout d’insuffler l’idée aux sportifs de songer à leur reconversion social. Annoncé par le président de la commission d’organisation, Dougnon Albert Diakité, cette 2èmeédition va s’intéresser aux sujets relatifs à : le sport facteur de développement ; Comment assurer la promotion du sport ?, Insuffisances d’entreprises de sport etc . Des thématiques qui cadrent avec l’objectif du forum qui ambitionne de combler les insuffisances du sport collectif et public sur notre sol tout en faisant la promotion des sportifs sur le plan national et international.

Khadydiatou SANOGO

Commentaires via Facebook :