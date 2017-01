La Fédération malienne de cyclisme, en partenariat avec le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) organise du 1er au 5 février prochain la deuxième édition du Tour du Mali dénommé cette année “Tour de la paix”. La Première dame, Mme Kéïta Aminata Maïga, en est la marraine.

Après 7 ans d’absence pour des raisons socio-sécuritaires, notamment avec la crise multidimensionnelle que notre pays a connue, le Tour du Mali revient pour tenir sa deuxième édition, du 1er au 5 février prochain. En effet, la dernière édition de la grande boucle du Mali s’est disputée en 2010 et depuis lors, les amateurs du vélo n’ont plus assisté à cette course qui est une des grandes fiertés de notre pays. Cette deuxième édition verra la participation, outre celle des coureurs du Mali, des équipes venant du Maroc, Bénin, Burkina Faso, Sierra-Leone, Sénégal, Guinée Conakry et du Mali. Les équipes effectueront un circuit de 765 Km en 5 étapes. 1ère étape : Bamako-Kita soit une distance de 169 Km ; 2ème étape : Bamako-Bougouni soit une distance de 165 Km ; 3ème : Koumantou-Sikasso soit une distance de 130 Km, 4ème : Koutiala-Ségou soit une distance de 161 Km et enfin la 5ème et dernière étape : Bamako-Sibi soit une distance de 140 Km.

M.TRAORE