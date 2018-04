Les lampions se sont éteints sur le troisième championnat des nations francophones de Scrabble dont la capitale malienne a eu l’honneur d’abriter du 25 au 31 Mars 2018 à Maeva palace. C’était sous la houlette du président internationale de scrabble francophone Patrice Jeanneret et devant les présidents de plusieurs fédérations d’Afrique francophone. Les joueurs venus d’Afrique francophone ont fait étalage de leur talent et ce sont les lions scrabbleurs du camerounais qui se sont taillé la part du lion et les Aigles scrabbleurs apprennent toujours auprès des chevronnés de la discipline.

Jeu de réflexion par excellence, le scrabble est un jeu très apprécié à travers le monde. Après Lomé et Abidjan, notre pays a abrité le troisième championnat d’Afrique des nations francophones. Plus de 12 Pays ont répondu à l’appel de Bamako et durant une semaine les scrabbleurs de ces pays se sont affronter dans plusieurs disciplines comme l’épreuve élite duplicate, épreuve duplicate en blitz, épreuve classique qu’est l’épreuve phare du championnat remporté par les lions scrabbleurs et qui leur ont permis de remporter le trophée.

Selon Massa Coulibaly, le président de la fédération malienne de scrabble, ce championnat d’Afrique a été une aubaine pour le Mali afin de permettre aux joueurs maliens d’apprendre beaucoup auprès de leurs pairs venus d’ailleurs. Nous mettrons tout en œuvre pour le rayonnement de la discipline malgré les énormes contraintes auxquels nous sommes confrontés. Le président de la fédération malienne de scrabble a expliqué plusieurs difficultés qui, une fois surmontées, permettront au Mali de rafler des trophées sur le plan africain et mondial. Tout en plaidant pour la reconnaissance de la fédération par le ministère des sports du Mali qui a été un soutien de taille pour l’organisation du championnat à Bamako.

Quant au président internationale de scrabble francophone Patrice Jeanneret, il s’est réjoui de la bonne organisation du championnat d’Afrique au Mali tout en signalant que le niveau du scrabble africain va crescendo et qu’à ce rythme les africains pourront remporter dans un futur proche le championnat du monde. Signalons que le congrès constitutif de la fédération africaine de scrabble francophone qui a clôturé les travaux du championnat a été l’occasion pour les présidents des fédérations de faire le diagnostic de la discipline afin de lui permettre de glaner des résultats probants.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :