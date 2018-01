La troisième édition de la coupe du Mouvement Waati présidé par SékouDjigué (Jeune opérateur économique et patron de la Société Rental) a connu son épilogue le samedi dernier sur le terrain de Kalaban CoroPlateau par la victoire de l’équipe de l’Association sportive Guidimé surl’Association sportive Dakan. A travers ce tournoi, le parrain entend contribuerà la promotion de la jeunesse dans la commune, à travers des activitéssportives.

C’est en présence d’une foule des grands jours, composée des membres duMouvement Waati et des spectateurs que cette finale s’est finale s’est déroulée.Il faut rappeler qu’au départ, elles étaient 16 équipes, toutes de la commune deKalaban Coro, à prendre part à cette compétition d’une semaine, au terme delaquelle les équipes de l’As Guidimé et l’As Dakan se sont retrouvées en finale.

Les 90 minutes du temps réglementaire n’ont pas permis de départager les deuxformations. Il a fallu recourir à l’épreuve des tirs au but. Un exercice qui s’est soldépar la victoire de l’Association sportive de Guidimé. L’équipe victorieuse, en plus du trophée, s’est vue offrir par le parrain une enveloppede 150 000 Fcfa. Celle vaincue s’est contentée de 75 000 Fcfa. Plusieursrécompenses comme le prix du meilleur joueur et celui du meilleur buteur ont étéaussi attribués. Parallèlement à ce tournoi destiné aux séniors, une autrecompétition, cette fois-ci pour les moins de 14 ans, était également en cours. Lafinale de ce tournoi jouée en lever de rideau avant celle des seniors a été remportéepar Génération foot de Kalaban Coro (GFK) face à l’Association des jeunes sportifsde Bako Djicoroni.Au terme de ces compétitions, le donateur Sékou Djigué qui avait pour lacirconstance à ses côtés le représentant du maire de Kalaban Coro, le conseillerBréhima Sangaré, n’a pas caché sa satisfaction : «J’organise ce tournoi pour faireplaisir aux jeunes de kalaban et cette année nous avons innové avec un tournoi pourles minimes. Je suis très satisfait par rapport à la mobilisation et à l’adhésion desjeunes pour cette initiative. C’est l’occasion pour moi de saluer la population deKalaban Coro de m’avoir adopté» a souligné le donateur.Selon Sékou Djigué, cette coupe sera désormais une tradition inscrite dans lesannales sportives de KalabanCoro.Il faut rappeler que le Mouvement Waati est très actif dans la commune de KalabanCoro, à travers des actions dans le domaine du développement socio-économique,sanitaire et sportif.

Kassoum THERA

Commentaires via Facebook :