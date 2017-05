Les 4es Jeux de la Solidarité islamique se sont déroulés du 11 au 22 mai 2017 à Baku, en Azerbaïdjan avec la participation de 3000 athlètes venus de différents pays. Après Baku, le rendez-vous est pris pour Turquie, à Istanbul, en 2021.

Après dix jours de compétitions, les rideaux sont tombés sur les 4es Jeux de la Solidarité islamique le week-end dernier à Baku. Plus de 3000 athlètes venus de différents pays étaient à ce grand rendez-vous. Le Mali était présent avec 15 athlètes dans cinq disciplines : athlétisme, basket-ball, boxe, natation et taekwondo. Le chef de mission était le colonel-major Bréhima Diabaté. Le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko, était également du rendez-vous.

A l’issue de ces Jeux, l’équipe nationale dames s’est classée 2e en 3×3 (médaille d’argent). Cette équipe nationale dames 3×3 était composée de Djénéba Ndiaye, Aminata Diakité, Awa Kéita et Rokia Coulibaly tandis que Benké Mamby Diarouma, Ousmane Traoré, Nfaly Kanouté et Sékou Dembélé constituaient la sélection en messieurs, éliminée en quart de finales. Ces deux formations étaient entraînées par Mohamed Salia Maïga.

En athlétisme, Djénébou Danté aux 400 m et Mamadou Chérif Dia en triple saut ont atteint la finale avec la 4e place. En boxe, Daouda Traoré a été éliminé aux préliminaires dans la catégorie de – 75 kg.

En natation, Fatoumata Samassékou n’a pas été à la hauteur. Elle a été éliminée aux préliminaires dans les catégories 100 m nage libre, 50 m nage libre et 50 m papillon tandis que Sébastien Kouma a atteint les demi-finales en 50 m brasse avec la 10e place, 100 m brasse avec la 9e place et 100 m dos avec la 10e place.

En taekwondo, Nana Doumbia (- 57 kg) n’a pas pu franchir le premier tour pendant que Oumar Sissoko (- 63 kg) a été éliminé en quart de finales.

Après une dizaine de jours, dominés par le pays hôte, le sport musulman a rendez-vous en Turquie, à Istanbul, en 2021. La Turquie a dominé le classement des médailles avec 195 breloques des trois métaux, mais c’est l’Azerbaïdjan qui a glané le plus de médailles d’or, 75 pour le pays hôte contre 71 pour les Turcs.

Suivent l’Iran, 3e avec 98 médailles dont 39 or, et l’Ouzbékistan, au pied du podium avec “seulement” 63 médailles et 15 en or.

Les Azéris Ruslan Lunev (tir, 5 médailles d’or) et Marian Durunda (gymnastique rythmique, 5 médailles dont 3 en or) se sont particulièrement illustrés, tout comme les Turcs Ramil Guliyev (sprint, 2 médailles en or) et Viktoria Zeynep Gunes (natation, 5 médailles en or).

Le Nigeria en lutte, la Guinée-Bissau en lancer de disque ou le Bénin en athlétisme ont ainsi ouvert leur compteur aux Jeux islamiques tandis que quatorze pays rentrent bredouilles. A.B. H