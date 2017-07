Le lundi 24 juillet 2017, le retour de nos champions d’Afrique U 16, a été fêté en grande pompe de l’Aéroport international Modibo Kéïta Sénou au Palais des sports par Orange-Mali et les fans du Basket-ball.

Le trophée des jeunes basketteurs à l’U16 a été célébré par les maliens le lundi dernier, l’équipe championne a été accueillie à l’Aéroport Modibo Kéita par le ministre des sports, Housseïni Amion Guindo, le président de la Fédération malienne de basket-ball, Me Jean Claude Sidibé et l’Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali. Après les mots d’encouragements et de félicitations du ministre à l’Aéroport international Modibo Kéïta Sénou et une bonne dose d’ambiance musicale, les nouveaux champions d’Afrique se sont dirigés vers le palais des sports pour fêter leur victoire avec leurs responsables et supporters.

En effet, la date du samedi 22 juillet 2017 est désormais gravée dans la mémoire des sportifs avec la victoire des cadets maliens lors de la 5ème édition du championnat d’Afrique U16 en Iles Maurice. Une finale qui avait opposé les cadets maliens à l’équipe égyptienne où nos champions ont remporté la coupe sur un score de 76-65 les faisant rentrés dans l’histoire en étant la première section nationale masculine à apporter un trophée continental.

L’équipe du coach Mamoutou Kané, a en plus du trophée, ramené d’autres consécrations à savoir les titres de MVP remporté par le capitaine des aiglonnet, Siriman Kanouté et Oumar Ballo, élu meilleur rebondeur de la compétition avec 102 rebonds. Des honneurs pour le pays que la société orange, partenaire de la fédération malienne de basket-ball, célébré en accompagnant les nouveaux champions à travers la caravane qui a sillonné l’aéroport au palais des sports.

Khadydiatou Sanogo / maliweb.net