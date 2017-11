L’épouse du président de la République, Mme Kéïta Aminata Maïga, non moins présidente de l’Ong Agir, a présidé la semaine dernière à l’hôtel Laïco Amitié, la cérémonie de distributions symboliques de dons du Club Royal des motos de Rabat aux scolaires méritants. La devise de ce Club est ” être au service de l’autre ”

C’est la première fois depuis sa création que Bamako accueille l’itinéraire du tour international de la compétition. Cette étape est placée sous le signe de l’autonomisation de la femme. ” Avec le sport, il n’y a pas de frontière entre les pays ” dira Mme Kéïta Aminata Maïga, non moins membre du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm).

L’épouse du chef de l’Etat a saisi cette opportunité pour adresser ses sincères salutations à Son Altesse le Roi du Maroc pour la qualité des relations qui existent entre nos deux pays. Elle a également félicité l’Ambassadeur du Maroc à Bamako, ainsi que le Club Royal des motos de Rabat, les compétiteurs pour leur étape du Mali. Les dons sont composés de 1 000 exemplaires du Saint Coran, 2 000 cartables, 2 000 kits scolaires complets, 100 tablettes destinées aux 100 meilleurs élèves qui ont eu les meilleurs résultats au cours de l’année scolaire. Sans oublier des livres d’apprentissage et des dictionnaires.

Notons que les compétiteurs de ce 5ème Tour International sont au nombre de 90 dont 15 femmes, 67 motards et 4 voitures. Ils sont issus de 10 nations dont l’Algérie et le Maroc en Afrique. Ce tour a pris le départ au Maroc le 29 octobre en passant par Abidjan pour traverser le Mali, le Sénégal, la Mauritanie. Elle prendra fin à Marrakech au Maroc ce lundi.

Le président du Club et l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali ont tous les deux remercié Ibrahim Boubacar Kéïta et son épouse pour l’accueil fraternel qu’ils n’ont ménagé pour l’étape de Bamako. L’Ambassadeur a ensuite félicité la Première Dame du Mali, invitée d’honneur de la 7ème Conférence Islamique des ministres de l’Environnement, qui avait reçu une distinction honorifique, “l’Écusson de la Conférence”, pour toutes ses initiatives en faveur de la protection de l’environnement qui date de 1997 à travers son Ong Agir.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Maroc à Bamako. C’est M. Hicham Bennani, président du Club qui a remis les dons aux bénéficiaires, en présence des membres du gouvernement, des Ambassadeurs de pays musulmans au Mali, les membres du Cabinet de la Première Dame et de l’Ong AGIR.

Il est nécessaire de rappeler que cette manifestation d’envergure s’inscrit dans le cadre des activités commémoratives de l’anniversaire de la Marche verte.

Ce 5ème Tour international de solidarité des motos, qui se déroule pour la première fois en Afrique, aura à parcourir 6.000 Km au total avec, au passage, une multitude d’actions de solidarité et de campagnes médicales au profit des populations des villes qu’arpentera ce trip unique.

S D

Commentaires via Facebook :