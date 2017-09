Lors de la soirée de gala du 65ème anniversaire de la Fédération internationale de judo (FIJ) le week-end dernier, à Budapest, notre compatriote Habib Sissoko a été distingué par un trophée pour ses efforts de promotion et de développement du judo en Afrique.

Le président de l’Union africaine de judo (UAJ) notre compatriote Habib Sissoko, non moins président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) vient de rentrer d’un long séjour à Budapest, en Hongrie, où il a pris part au Congrès de la Fédération internationale de judo (FIJ) et au Championnat mondial de judo.

En marge de ces deux événements, la Fédération internationale de judo a célébré ses 65 bougies lors d’un diner de gala, qui s’est déroulé à l’Opéra de Budapest en présence de très nombreuses personnalités issues du monde du sport. Parmi lesquelles figuraient les présidents de différentes délégations. Sans oublier des partenaires économiques de la FIJ et une grande partie de la famille du judo. L’occasion était bonne pour rendre hommage à certains dirigeants sportifs, qui se sont battus pour la promotion et le développement du judo au niveau de différentes zones. C’est dans cet esprit que le président de l’Union africaine de judo (UAJ) Habib Sissoko a été récompensé à travers un trophée. Il dédie cette distinction à l’ensemble du mouvement olympique et sportif malien et à tout le peuple malien.

Plusieurs autres personnalités ont été distinguées dont Franco Capelletti (ancien président de la Fédération italienne), Haruki Uemura (président du Kodokan), Yasuhiro Yamashita (président de la Fédération japonaise), Luis Guardia (initiateur du judo à Cuba et en Amérique du Sud), Envic Galea (directeur de l’Académie de la FIJ), Nicolas Messner (directeur de Judo for peace) ainsi que Majlinda Kelmendi (Kosovo) et Teddy Riner (France) en tant que meilleurs athlètes.

Il est nécessaire de rappeler que le Congrès de la Fédération internationale de judo s’est tenu le 25 août dernier à l’hôtel Intercontinental de Budapest, en présence de 116 nations et plus de 250 congressistes et invités. Une belle occasion pour le secrétaire général de la FIJ, Jean-Luc Rougé, de présenter les différents rapports et de l’élection d’un nouveau Comité directeur pour 4 ans. Seul candidat au poste de président, Marius Vizer a été élu par acclamation, avec une équipe de 15 membres.

A noter la présence de 4 nouveaux membres : Abdullayev Rovnag (Azerbaïdjan), Allan Lisa (Grande Bretagne), Cassinerio Oscar (Argentine), Randrianasoloniaiko Siteny (Madagascar). Membres sortants : A. Blanco (Espagne), Aloïse, R. Jäggi (qui devient directeur du Marketing) et J.H. Rodriguez (qui devient chargé de missions internationales).

Notons que le secrétaire général, Jean Luc Rougé (France) et le Trésorier Général, Nasser seront soumis à élection en 2019. Les présidents des Unions continentales sont élus par les membres de leur Union et sont membres de droit de la FIJ. Union européenne de judo : S. Soloveychik (Russie), Union africaine de judo : Habib Sissoko (Mali), Confédération panaméricaine de judo : M. Larranaga (Mexique), Union asiatique de judo : O. Al Anzi (Koweït), Union océanienne de judo : R. Davio (Polynésie Française).

A.B. H