Les panthères du Gabon affronteront le samedi 11 novembre les Aigles du Mali dans une rencontre comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018. Les deux équipes n’ont plus rien à espérer.

Pour cette rencontre, les données sont très simples pour les Aigles. Ils doivent remporter le gain de la partie pour l’honneur et le prestige. Le sélectionneur Magassouba doit s’appuyer sur ses forces et ses faiblesses pour mettre en place un système de jeu cohérent. Cela après une analyse fine du système tactique des Gabonais. Le Coach Magassouba et son encadrement ne doivent aligner que des joueurs en forme capables de se battre de la première à la dernière minute du match afin de remporter le gain de la partie. Il doit continuer dans la même dynamique que le match précédent. Il peut s’appuyer sur des jeunes loups aux dents longues comme Didié Samessekou, Adama Traoré dit Nosse et autre Amadou Haidara. Ils peuvent à eux seuls changer le cours d’une rencontre. Les joueurs quant à eux doivent être engagés et concentrés de la première à la dernière minute. Ils doivent continuer sur la même dynamique que contre la Côte d’Ivoire.

Sissoko

