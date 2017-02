La 7è édition du Tour Cycliste du Mali ou Tour de la paix a pris fin, dimanche 5 février, avec la victoire du Mali. Le Tour cycliste du Mali ou Tour de la paix a été organisé par la Fédération Malienne du Cyclisme en partenariat avec le Comité Olympique Sportif et l’Union cycliste international (UCI).

Sept pays étaient annoncées à prendre part à cette 7è édition du Tour du Mali, mais elle a été finalement disputée par 6 pays dont le Mali. Il s’agit du Burkina -Faso, de la Côte- d’Ivoire, de la Guinée Conakry, du Niger, du Sénégal et du Mali. Les équipes du Bénin et de la Serra-Leonne n’ont pas pu répondre au rendez-vous.

Pendant 5 cinq jours, les cyclistes de ces 6 Etats ont parcouru 765 km en 5 étapes: Bamako-Kita (169 km); Bamako -Bougouni (165 km); Koumantou-Sikasso (130 km); Koutiala -Ségou (161 km). La 5è étape s’est déroulée entre Bamako-Siby-Bamako, sur une distance de 140 km.

La bataille a été rude et les scores très serrés entre les différentes équipes, notamment les équipes malienne et marocaine, lesquelles s’alternaient à la ligne d’arrivée des différentes étapes.

Les étapes de Bamako- Kita et Koumantou-Sikasso ont été remportées par le Mali, l’étape de Bamako-Bougouni par la Côte- d’Ivoire et les étapes Koutiala-Ségou et Bamako-Siby-Bamako par l’équipe marocaine.

C’est le dossard N°13 GaizHaitam qui a gagné la 5e étape (l’étape de Bamako Siby-Bamko), il était suivi par Sidiki Diarra et Yacouba Togola, arrivés respectivement 2è et3è.

S’agissant toujours, de l’étape Bamako Siby-Bamako, deux sprints intermédiaires ou points chauds ont été remportés par le Mali et 1 point chaud par le Maroc.

Dans le classement général de ce tour du Mali, l’équipe Malienne a été déclarée championne par ses performances lors des différentes étapes. C’est ainsi que l’international malien, yaya Diallo a été retenu premier, autrement dit le vainqueur du maillot jaune. Le Marocain Aadel Rida s’est classé 2è. La troisième place est revenue à un autre malien, Oumar Sangaré, qui est le champion en titre du cyclisme au Mali.

Le Maillot vert de la Bank Of Africa ou maillot de la “combativité” a été accordé au marocain El Afi et le Maillot rouge de Bramali à un autre marocain GaizHaitam pour sa victoire aux sprints intermédiaires ou points chauds. Le Maillot blanc de PMU-Mali est revenu encore à yaya Diallo pour avoir été le premier des coureurs maliens dans le classement général.

À noter que c’est le jeune malien Yaya Diallo qui a gardé le précieux maillot jaune à toutes étapes de cette édition et cela, grâce à sa combativité et à la performance de l’équipe malienne. Une équipe Malienne qui a ardemment défendu les couleurs nationales avec des moyens qui restaient à désirer.

Plusieurs coureurs ont fait des chutes et d’autres ont tout simplement abandonné, avant la fin, la course de la 5è étape. Il s’agit des dossards N°14 et N° 15 du Maroc, de deux coureurs nigériens et un de la Guinée Conakry.

Le cyclisme, une discipline qui mérite une attention particulière de la part des autorités sportives.

C’est du moins, le plaidoyer du président de la fédération Malienne du Cyclisme lors de la cérémonie de remise des prix aux meilleurs cyclistes de cette édition. Selon lui, ce ne sont pas les ressources humaines (les coureurs) qui font défaut, mais le cyclisme malien fait face à de nombreux défis ; parmi lesquels, le renforcement des capacités des cyclistes Maliens, manque criard d’équipements de qualité (vélos) et le problème de financement des compétitions ; tout cela à cause de l’indifférence des sponsors. Cette situation interpelle les autorités en charges des sports au Mali.

Le “Ganadougou”, dans la région de Sikasso regorge un potentiel inestimable de cyclistes. Plus de 80% des coureurs de l’équipe malienne de cyclisme viennent de la région de Sikasso, en l’occurrence de la zone de Nièna encore appelée le Ganadougou.

La marraine de cette 7è édition du Tour Cycliste du Mali, Kéita Aminata Maïga, épouse du chef de l’Etat, s’est réjouie de la victoire du Mali mais n’a pas pris d’engagements pour la promotion et le développement du Cyclisme au Mali.

M’PèBerthé