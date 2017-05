Le championnat national ligue I-orange de football a joué weekend dernier sa 7e journée après plus d’un mois d’interruption. 25 buts ont été marqués à l’issue de cette 7e journée, soit une moyenne de 2, 77 buts par match. La palme de la journée revient au Djoliba AC qui a balayé l’AS Black Star de Badalabougou 5 buts à 0. Cette journée a vu le stade malien de Bamako perdre ses tous premiers du championnat.

La journée a débuté le samedi 6 mai au stade du 26 mars par la rencontre entre l’USFAS des militaires et le Mamahira de Kati. Les deux équipes n’ont pas pu se départager, 2 buts partout. En seconde heure, Lafiabougou Football Club (LCBA) a été sans pitié du CS Dougouwolowila balayé 5 buts à 1. Le dimanche 7 mai, au stade du 26 mars à Bamako, l’AS B a contraint le stade malien de Bamako au match nul 1 but partout. C’est le premier match nul des blancs après 7 journées, eux qui avaient aligné 6 victoires consécutives. C’est dire que la rupture a eu raison des pensionnaires de Sotuba. Les Blancs sont apparus fatigués vers la fin de la rencontre. En deuxième heure, le Sonni AC de Gao a remporté son tout premier point face à l’ASOM (1 but partout). A Kita, l’USC Kita a battu le CSK 2 buts à 1. A Bougouni, l’US Bougouni à domicile est venue à bout de l’AS Réal par le score de 2 buts à 0. A Koulikoro, l’AS Bakaridjan de Braouéli en déplacement a dominé le Nianan local par le score de 4 buts à 0. La journée s’est poursuivie le lundi au stade du 26 mars à Bamako avec les oppositions suivantes. En première heure, le Djoliba AC a été sans pitié de l’AS Black Star, corrigée 5 buts à 0. En deuxième heure, le COB est venu à bout de la coriace équipe des Onze Créateurs par le score de 2 buts à 0. Avec cette victoire, les olympiens totalisent désormais 17 points et chipent du coup la deuxième place du championnat occupée jusque là par l’USC Kita.

A noter que toutes les équipes n’ont pas joué la 6e journée. Une journée qui avait été interrompue à la suite de la décision du ministre des Sports Housseini Amion Guindo de dissoudre le comité Exécutif de la Fédération malienne de football.

Le classement provisoire est le suivant :

1- Stade malien : 19 points + 13

2- COB : 17 points +6

3e USC Kita : 15 points +7

4e Djoliba AC : 10 points +6

5e LCBA: 10 points +4

6- AS Real: 10 points +1

7- AS Bakaridjan: 9 points +4

8- ASB: 9 points +0

9-AS Black Star: 9 points -2

10- Usfas : 8 points +0

11- Onze créateurs : 8 points -1

12- Asom : 7 points -3

13- CSDW : 7 points -4

14- Mamahira : 6 points -4

15- AS Niaman : 6 points -5

16- US Bougouni: 4 points – 4

17- Csk : 1 points -7

18- Sonni AC de Gao : 1 point-10

Abdrahamane Sissoko