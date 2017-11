C’est avec beaucoup de joie et de fierté que le président de la Fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra, a suivi ce mercredi, à Lomé, la victoire des Aigles locaux face aux Eléphants de Côte d’Ivoire (1 but à 0) comptant pour la 3ème journée du Tournoi de l’Uemoa. Cette victoire permet aux poulains de Djibril Dramé de jouer ce samedi la finale de ce tournoi de l’intégration. Le président de la Femafoot adresse ses vives félicitations à Djigui Diarra et ses coéquipiers pour cette belle performance. Il a également salué le travail remarquable de l’encadrement technique à commencer par le coach Djibril Dramé. Il profite aussi pour encourager les joueurs afin de décrocher cette année ce trophée de l’Uemoa.

Il est important de préciser que le sélectionneur national des Aigles du Mali, Alain Giresse, se trouve depuis le début du tournoi à Lomé. Il s’agira pour lui de suivre certains joueurs locaux afin de renforcer son effectif pour la campagne de la CAN 2017.

Notons que la Femafoot a fait qualifier toutes les sélections nationales dans les phases finales de la CAN. Il s’agit des seniors, juniors, cadets et l’équipe féminine. Si les Aigles Dames ont été éliminées dès le premier tour de leur catégorie, il faut préciser que l’aventure des autres sélections débute à partir du 14 janvier prochain par la CAN Gabon 2017. C’est dire que le football malien marche à merveille sous l’ère de l’Inspecteur général de Police, Boubacar Baba Diarra.

A.B. HAÏDARA

