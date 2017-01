La finale de la 7ème édition de la Coupe interbancaire opposera ce samedi, au Stade Mamadou Konaté, l’équipe de la Bank Of Africa (BOA) à celle de la Banque Atlantique Mali (BAM). L’événement est placé sous la présidence du ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé.

Démarrée le 17 septembre dernier, la 7ème édition de la Coupe Interbancaire connaitra son épilogue ce samedi 28 janvier. La finale prévue opposera l’équipe de la Bank Of Africa (BOA) à celle de la Banque Atlantique-Mali (BAM).

Comme lors des précédentes éditions, cette finale se jouera au Stade Mamadou Konaté sous la présidence effective du ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé. Plusieurs responsables des banques et établissements financiers seront également au rendez-vous.

Il faut rappeler que ce tournoi est une initiative de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (Apbef) dont le président est Moussa Alassane Diallo non moins Pdg de la Bnda. Il s’agit de promouvoir la pratique du sport en milieu professionnel. Une façon aussi d’améliorer la santé physique, morale et mentale des travailleurs. Mais aussi de permettre aux agents bancaires de se rencontrer, de se côtoyer durant ce tournoi. En d’autres termes, dit-il, il s’agit de créer la solidarité, l’amitié, la fraternité, l’esprit d’équipe, l’esprit d’entraide entre les agents des banques. Toutes choses qui sont nécessaires pour la promotion et le développement des entreprises. A travers ce tournoi, l’Apbef entend aussi assurer la communication institutionnelle dans le cadre de la promotion des produits et services bancaires, dans le cadre de la bancarisation, dans le cadre de l’économie, de l’inclusion financière, de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation des populations. “Il faut que la banque soit la chose la mieux partagée dans notre pays”. Parole du président de l’Apbef, Moussa Alassane Diallo.

Cette présente édition a été officiellement lancée lors d’un match de gala, qui a opposé l’équipe de l’Apbef à celle de l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm), le 3 septembre dernier, au Stade Mamadou Konaté.

Notons que le trophée de la 6ème édition de cette compétition a été remporté par la Banque nationale de développement agricole (Bnda) face à la Bank Of Africa (BOA) 5 buts à 4, après les tirs au but. Qui succédera donc à la BNDA ce week-end ?

A.B.H