La 7ème édition du Sida Foot se tiendra au stade d’Omnisports Modibo Keita, le samedi 24 juin prochain. L’équipe Sida Foot composée des joueurs internationaux joueront contre l’équipe du Stade malien (Champion du Mali). L’information a été donnée lors d’un point de presse, le vendredi 16 juin 2017, au siège du Haut conseil national de lutte contre le sida (HCNLS) animé par l’initiateur et promoteur du projet Sida Foot, Bouba Fané et il était accompagné pour l’occasion par le représentant du Haut Conseil national de lutte contre le sida (HCNLS), Dr. Ousmane Diallo.

L’objectif du Sida Foot est de lutter contre le VIH-SIDA et aussi de développer le football de notre pays. Le représentant du Haut conseil national de lutte contre le sida (HCNLS), Dr. Ousmane Diallo, dans ses mots introductifs a salué l’initiateur du Sida Foot. Selon lui, le Sida Foot traduit en acte concret l’idée du HCNLS. C’est pour cette raison, il a rassuré qu’il soutiendra financièrement et matériellement le projet du Sida Foot.

Selon l’initiateur et le promoteur du projet Sida Foot, Bouba Fané, il a d’abord salué les partenaires et des bonnes volontés qui ont soutenu cette initiative depuis 2010. A l’en croire, cette année l’organisation n’a pas été facile en terme de financement parce que certains partenaires clés du Sida Foot ont eu du changement au sein de leur département notamment l’Orange Mali-sa, le Haut conseil national de lutte contre le sida (HCNLS), la Fédération malienne de football (Femafoot) avec la crise que le Football a connue. « Le développement du football de notre pays est la priorité du projet Sida Foot. Mais en plus du football, nous avons d’autres activités au programme comme les prestations des artistes internationaux. Cette année, 26 joueurs internationaux ont donné leur accord pour venir magnifier le Sida Foot le 24 juin prochain », a dit l’initiateur Bouba Fané. Et de garantir que cette année, la fête sera très belle surtout avec les innovations sur le plan technique et organisationnel. Bouba Fané a fait appel aux populations bamakoises pour venir assister au match entre les joueurs internationaux et les joueurs du Stade malien (Champion du Mali). A noter que la tribune soleil du stade Omnisports Modibo Keita sera gratuite et la tribune d’honneur coûtera 1500 francs CFA.

La liste provisoire de l’équipe Sida Foot : Alou Traoré (International junior, FC Soumba, Guinée), Youssouf Koita (ASB, Mali international Cadet), Mohamed Konaté (Renaissance berkane Mali), Mahamadou N’Diaye (Troyes), Mamadou Fofana (International junior, Turquie), Sadio Baba Cissé (Ancien international), Issika Eliassou (Bahreim), Boubacar Kiki Kouyaté (SC Lisbonne, Portugal), Falaye Sacko (Guimares, Portugal), Hamari Traoré (Rennes, France), Paul Fadiala Keita (Atromitos, Grèce), Yves Bissouma (Lille, France), Hamidou Traoré Dou (Turquie), Diadie Samassekou (Red Bull Salzbourg, Autriche), Adama Traoré (Middlesbrough, Angleterre), Bertrand Isidore Traoré (Ajax, Pays-Bas), Soumaila Coulibaly (Ancien international malien), Arouna Diarra (Ancien international malien), Mohamed Camara (Cadet champion d’Afrique, AS Real), Abdou Salam Ag Djibbou (Cadet champion d’Afrique), Boubacar Diarra (Belgique), Mohamed Diarra Traoré (Cordoba, Espagne), Kalifa Coulibaly (la Gantoise, Belgique), Cheick Fantamady Diarra (Tours, France), Moussa Doumbia Chio (Arsenal Tula, Russie) et Adama Niane (Troyes).

Seydou Karamoko KONE

Forum du Sport : 97.515.000.000 FCFA pour la mise en œuvre de son plan d’action

Dans l’intention de mettre en œuvre la Politique Nationale de Développement du Sport (PNDS), élaborée par le ministère des Sports et adopté le 8 avril 2015 lors du conseil des ministres, l’hôtel Laïco de l’Amitié a abrité le 15 juin dernier, la cérémonie d’ouverture du forum sur le financement du sport.

Ce forum de 72 heures, allant du 15 au 17 juin, était présidé par le représentant du premier ministre, Siaka Diarra accompagné par le secrétaire général du ministre des sports, Seydou Dawa ; l’ancien ministre de la jeunesse et des sports, Djiguiba Keïta ; des anciens premiers ministres Ousmane Issoufi Maïga, Ahmed Mohamed AG Hamani ; du président du comité national olympique et sportif(CNOS), Habib Sissoko.

Il avait pour but d’identifier les mécanismes de financement du sport au Mali et chercher des sources des financements ou autofinancement à travers la mise en œuvre des plans d’action de politique nationale de développement du sport mais aussi de contribuer au développement des activités physiques et sportives ; des sports de masse ; du Sport dans le milieu scolaire, du sport militaire et paramilitaire pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

Ce forum notait la participation de plusieurs structures techniques du ministère des sports et d’autres notamment les sponsors internationaux, les investisseurs étrangers, les associations sportives nationales, africaines, les collectivités, etc.

Aux dires de M. Siaka Diarra, le représentant du premier ministre, ce forum permettra de trouver des moyens efficaces pour le financement des sports du Mali ; pour lui, il faut que le sport de notre pays soit un secteur de développement économique et social.

Au terme de ce forum, il est à savoir que la mise en œuvre de ce programme (PNDS) demande un financement de 97.515.000.000 F CFA et la création de deux départements, il s’agit de l’Agence Nationale pour le Développement du Sport qui aura pour mission de subventionner des équipements ainsi que la mise en place d’un Office de Gestion des Infrastructures Sportives qui aura comme rôle de veiller sur la bonne marche des infrastructures sportives.

Abdoul Karim Hadji SANGARE