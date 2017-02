La 7è édition du Tour du Mali ou “Tour de la Paix” se déroulera du 1er au 5 février prochain, sur une distance de 765 km à parcourir en 5 étapes. La première étape (Kati- kita sur une distance de 169 km) est prévue le 1er février et la dernière étape ( Bamako-Siby -Bamako sur distance de 140 km) est prévue dimanche 5 février. C’est la Première Dame du Mali, Kéita Aminata Maïga qui est la marraine de cette édition dédiée à la paix. Le sponsor officiel est Sotelma-Malitel.

Le Tour du Mali qui est à sa 7ème édition, est une compétition de cyclisme organisée conjointement par le Comité National Olympique et sportif du Mali, le ministère des Sports et la Fédération Malienne de Cyclisme, sous les règlements de l’Union Cycliste Internationale (UCI) et autres partenaires.

Depuis 2010, le Tour du Mali n’a pu être organisé à cause de la crise sécuritaire qu’a connue le pays. Par l’organisation de la 7e édition cette année, la Fédération Malienne de Cyclisme (FMC) et ses partenaires entendent jouer leur partition pour le retour de la paix au Mali, en montrant au monde entier que le Mali est redevenu fréquentable après avoir connu 5 longues années noires. En tout cas, c’est le principal objectif visé par cette 7è édition, au cours de laquelle, s’affronteront les cyclistes de 8 pays africains à savoir, le Bénin, le Burkina-Faso, la Côte-d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, la République Démocratique du Congo, le Maroc et le Mali.

Les organisateurs de cette édition veulent, coûte que coûte, relever le défi, malgré quelques difficultés qu’ils ont signalées çà et là. La principale difficulté est budgétaire, due à un faible engouement des sponsors, très peu mobilisés pour soutenir cette édition.

Selon des responsables de la sous-commission médias – communication et publicité, la moitié du budget prévu pour l’organisation du tournoi, n’a pu être mobilisée.

Les autorités politiques et sportives fondent beaucoup d’espoir sur cette activité pour concilier les cœurs des Maliens.

“Le présent tournoi sportif prouvera à suffisance à la face du monde que malgré la crise que nous avons connue notre pays est une bonne destination…”, a souligné le ministre des sports Housseyni Amion Guindo.

La marraine de cette 7ème édition du Tour du Mali, d’indiquer que “le sport, par le vélo, veut donner la preuve qu’il est un sacré véhicule de la paix et de l’entente Nationale”.

M’Pè Berthé