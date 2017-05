Le Championnat national du Mali ligue 1 orange de football a joué le weekend dernier sa 8e journée. Le match au sommet de cette journée opposait, au stade Omnisport Modibo Kéita de Bamako, le Stade malien leader et l’USC Kita 3e au classement. Il a tourné largement à l’avantage des Blancs de Bamako. Cette journée a été moins prolifique (19 buts) que la précédente journée.

En ouverture, le vendredi 12 mai, l’AS Réal de Bamako a disposé du CSK par 3 buts à 0. Les scorpions se remettent donc de leur défaite de la journée précédente. En revanche, les centristes continuent leur descente aux enfers. L’AS Black Star s’est remise de sa raclée de la journée précédente et s’impose devant l’AS Nianan par le score de 2 buts à 0. Cette défaite constitue la deuxième d’affilée des koulokorois. Le stade malien de son côté n’a pas fait de détail face à l’USC Kita, balayé 4 buts à 0. Par cette défaite, les kitois voient le Djoliba se rapprocher suite à sa victoire sur l’UFAS des militaires, 1 but à 0. D’ailleurs, les deux équipes doivent se rencontrer le mercredi prochain au stade Modibo Kéita pour la 6e journée en retard. Un match décisif pour la 3e place. Les Onze Créateurs ont disposé de l’AS B par 2 buts à 1. Sale période pour le CS Dougouwolowila battu sur ses propres installations par l’ASOM 2 buts à 1. Déplacement réussi pour le LCBA qui a contraint au nul 1 but partout l’AS Bakaridjan de Braouéli. Triste match nul, 0 but partout entre le Mamahira de Kati et l’US Bougouni. La trêve semble faire du bien aux joueurs du Banimonotié qui ont réussi à prendre 4 points sur 6, alors qu’ils n’avaient pris qu’un point en 6 journées. A Mopti, le COB de son côté a enfoncé le Sonny AC de Gao, corrigé 3 buts à 0.

Classement provisoire après la 8ê journée

1- Stade malien. 22 points +17

2- COB. 20 points +10

3- Usc kita. 15 points +3

4- Djoliba AC. 13 points +7

5- AS Real. 13 points +4

6- Black Star. 12 points +0

7- 11 Créateurs. 11 points +0

8- Lcba. 11 points +3

9- AS Bakaridjan. 10 points +4

10- ASOM. 10 points -2

11- ASB. 9 points -1

12- USFAS: 8 points -2

13- Mamahira. 7 points -4

14- CSDW. 7 points -5

15- AS Nianan. 6 points -7

16- US Bougouni. 5 points -4

17- CSK. 1 point-10

18- Sonni AC. 1 point -13

Abdrahamane Sissoko

2016-2017 résultats de la 8ê journée

Csk vs AS Real 0/3

Alassane Traore 44ĂŞ mn

Mohamed Kone 45ĂŞ +2mn

Makan samabaly 72ĂŞ mn

Black Star vs AS Niaman 2/0

Moussa bagayoko 2 fois

Stade malien vs usckita 4/0

Goune niangado 24ĂŞ et 77Ă© mn

Aboubacar Diarra 72Ă«

Amara Male 87ĂŞ

Onze créateurs vs ASB 2/1

Boubacar Diarra 2ë et lassine samake 24ê pour créateurs

Moussa Gary 88ĂŞ pour ASB

CSDW vs Asom 1/2

Mohamed ouattara 28ĂŞ et Chieck Sissoko 88ĂŞ pour Asom

Ismail c coulibaly 55ĂŞ pour CSDW

Bakaridja vs Lcba 1/1

Mohamed Maiga 7ĂŞ ASBB

Dressa Keita Lcba 53ĂŞ

Mamahira vs us bougouni 0/0

Soni AC vs COB 0/3

Alfousseni bangoura 3ê, 14è et 73é

Djoliba AC vs Usfas 1/0

Oumar kida 90+2mn

