Les 8èmes jeux de la francophonie, «Abidjan 2017», débutent du 21 juillet pour prendre fin le 30 juillet. Le Mali sera grandement représenté avec une délégation de 130 personnes malgré la situation que vit le pays depuis 2012. L’information a été donnée à la presse le 11 juillet 2017, dans la salle de conférence du Stade Ouezzin Coulibaly de Bamako, par le responsable nationale des 8èmes jeux de la francophonie, Amadou Yalcouyé Diarra délégué du département des sports et organisateur des jeux, et par Bouréima Fofana, responsable du volet culturel des jeux.

La délégation malienne, disent les conférenciers, sera composée d’officiels, de sportifs, d’artistes, d’encadreurs. Au niveau du sport, expliquent-ils, le Mali sera présent dans huit disciplines. Il s’agit du Basketball féminin (par les U-20, 19 personnes), l’athlétisme (12), le judo (10), la lutte (7), le Tennis de table (5), le football masculin (cadets, 29), le cyclisme (9). Le Handisport sera présent avec un statut d’invité (avec 2 athlètes). Les nouvelles disciplines sportives, dit Amadou Diarra Yalcouyé, sont le cyclisme et le Tennis de table. «Nous avons choisi de présenter nos cadets, champions d’Afrique en tire, pour les préparer en vue du championnat du monde cadets qui sera organisé en Inde en fin d’année», souligne Yalcouyé. Par rapport au volet culturel, soulignent les orateurs, le Mali sera présent dans 7 disciplines culturelles avec 17 concurrents. L’on note la peinture, la photographie, la création numérique, les marionnettes géantes, les contes, la sculpture, la chanson (avec orchestre), la littérature nouvelle. Le budget de préparation et participation malienne à ces 8èmes jeux, déclare le responsable national des jeux, est estimé à 110 millions de Fcfa environ sur le budget national. «Ce budget prend en compte les deux volets : la culture et le sport», précise Yalcouyé Amadou. Et le budget de l’organisation des 8èmes jeux est de 23 milliards de Fcfa. L’objectif du Mali, rappelle Amadou Yalcouyé Diarra, est de se battre pour redorer l’image du Mali, revenir avec beaucoup de médailles notamment en Or afin d’honorer le pays. Bref, montrer sur la plus haute marche du podium. Le départ de la délégation malienne est prévu pour ce 19 juillet. Trois bus ont été mis à la disposition des participants pour rejoindre dans les meilleures conditions Abidjan.

Pour ces jeux, en termes de chiffres, 30 chefs d’Etat invités et centaines de ministres et hautes personnalités aussi; 53 délégations participantes; 4000 jeunes sportifs et artistes attendus issus des 84 Etats et gouvernements de la francophonie invités ; 700 journalistes présents; 15000 personnes accréditées; 3000 bénévoles; 500000 spectateurs. En football, le Mali se situe dans la Poule B avec le Congo Brazzaville, le Cameroun et le Niger. En Basketball, il est situé dans la poule B également avec la France, le Luxembourg et le Bénin. 77 Etats membres et gouvernements sont membres de la francophonie.

Hadama B. Fofana