Le dossier sur le transfert du défenseur et ex-capitaine des Aiglons du Mali, Ichaka Diarra, défraye aujourd’hui dans les milieux sportifs. En fait, ce joueur a été transféré du Djoliba AC vers l’Espérance de Tunis. Mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’il fut d’abord un joueur du Stade Malien de Bamako. Pour son contrat avec le club tunisien, le Djoliba AC et le Stade Malien de Bamako avaient signé une convention. Ainsi, le club de Hèrèmakono devait verser les 20% du montant du transfert à l’équipe de Sotuba. Selon nos informations, Ichaka Diarra a été vendu à 70 000 euros, soit près de 50 millions de Fcfa. Et le Stade Malien de Bamako devait percevoir 14 000 euros, soit près de 10 millions Fcfa du montant du contrat. Après plusieurs tentatives, le trésorier général du Djoliba AC, Yéli Sissoko, a proposé seulement 3 millions Fcfa, selon le manager général du Stade, Cheick Diallo, que nous avons joint au téléphone, hier mercredi. “Effectivement, le transfert du joueur Ichaka Diarra pose problème aujourd’hui puisque le Stade n’a pas reçu son argent. Ils nous ont proposé 3 millions Fcfa alors que nous savons bel et bien que le joueur a été vendu à 70 000 euros. Pour le moment, nous sommes en pourparlers afin de trouver une solution. De toutes les façons, nous allons faire tout pour que nous puissions rentrer dans nos droits” précise Cheick Diallo.

Dans cette affaire, on sent une véritable arnaque ou même un détournement. Puisque même au sein du Djoliba AC le débat semble être lancé dans la mesure où le montant du transfert de ce joueur n’a jamais été dévoilé officiellement. Maintenant, les gens cherchent à à en savoir plus. Du coup, l’actuel trésorier général des Rouges de Bamako, Yéli Sissoko, est accusé.

On se rappelle que ce dernier est le principal acteur de la crise au sein du football malien. On ose donc pas croire qu’il aurait financé l’affaire du Tribunal arbitral du sport (TAS) avec l’argent de ce transfert.

A.B.HAÏDARA