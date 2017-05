Le tirage au sort des poules de l’Afro-basket féminin Bamako 2017 a eu lieu le samedi 27 mai dernier à l’hôtel de l’Amitié. C’était en présence des membres du gouvernement, du président de la FIBA-Afrique Hamane Niang, du Secrétaire Général de la FIBA-Afrique Bill Alonso et du président de la Fédération Malienne de Basketball, Jean Claude Sidibé. On notait aussi la présence des anciennes gloires du basketball national.

A l’issue du tirage au sort, deux poules de six équipes ont été constituées.

Le Mali qui est le pays organisateur est à la tête de la poule A et le Sénégal détenteur du trophée est dans la poule B.

La poule A est composée est composée du Mali, du Cameroun, pays invité, de la Tunisie, de la Côte-D’ivoire et  de l’Angola.

La poule B est composée du Sénégal, du  Nigeria, de  l’Egypte, de  la Guinée et du Mozambique.

Ces équipes disputeront entre elles, un championnat aller simple au premier tour. Dans chaque poule, les quatre meilleurs joueront les quarts de finale. Le qualifié de la zone 4 et le pays invité seront connus en juin. L’Afro-basket féminin se jouera à Bamako du 17 au 28 août prochain.

Après le tirage au sort, le président de la Fédération Malienne de  Basketball Jean Claude Sidibé s’est dit heureux que ce tournoi soit organisé au Mali pour donner de la joie au public malien. Selon lui, ils comptent sur cette équipe et ils vont mettre à sa disposition tout ce dont elle a besoin pour pouvoir bien se préparer dans les meilleures conditions.

Abba Sangaré